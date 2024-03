Jorge Usón: "Intento ser fiel a la idea de no repetirme en nada. Eso es aprender para mí"

Si estoy de moda? Ja ja ja. De moda nada, estoy “a pico y pala” como diría Ana Labordeta. Ahora van saliendo los trabajos que se rodaron el año pasado. No parar es una conquista, eso sí. Y, a ver que sucede, pero hay por ahí cuatro nominaciones para los premios Max. A ver si hay suerte y pasamos el corte», dice Jorge Usón: actor, productor, escritor, director teatral y cantante en Decarneyhueso.

Le gusta todo. Es usted reflexivo. ¿Qué aporta cada medio, qué diferencias tienen, para qué sirve cada uno en el aprendizaje interminable del oficio de actor? Me refiero, claro, al cine, el teatro y la televisión.

Si eres actor no te queda otra que ser flexible a cualquier medio y estar al 100 % siempre que se presente la oportunidad de trabajar. Cada formato tiene su técnica y además existe una variable de la que no se habla tanto, la mano del director o de la directora. Recuerdo trabajar en una película dirigida por Agustí Villaronga y pensar «esto es hacer arte». Independientemente de si es cine o televisión, intento ser fiel a la idea de no repetirme en nada y de caminar por terreno no pisado cada vez. Eso es aprender, para mí.

Vayamos con la serie ‘Galgos’. Denos su descripción de la serie. ¿Sería algo así como una familia poderosa a la que parece no faltarle nada y, en el fondo, carece de lo esencial?

Sí, sí. Podríamos añadir que es una familia de éxito en peligro de desaparición por el veneno de la desconfianza.

Hace de Julián Díaz, el hermanastro de los Somarriba. ¿Es el desarraigado, o el sospechoso, en una familia donde todo parece tenerse muy claro…?

Soy el desarraigado y por lo tanto el ‘peligroso’ porque no tengo tanto que perder. Lo que pasa que Julián prefiere el entusiasmo y el placer, al menos de momento.

¿Qué lugar ocupa el surtido de galletas en su memoria y en tus placeres culinarios?

Soy un niño criado con los cuernos de crema y las desaparecidas palmeras de chocolate de El Corte Inglés. Yo les pondría un parquecillo o algo en su nombre.

¿Cómo se enfrenta a un personaje que diseña Surtido de galletas y apuesta por los robots?

Me enfrento estudiando a fondo el guión, ver qué mueve al personaje, qué necesita y cómo decide llevar a cabo sus propósitos. Hablar de chocolate y de juguetes no me resultaba lejano en absoluto. Lo demás lo aportan los compañeros en el rodaje y Viscarret y Reguera como directores.

"Las familias son el caldo de cultivo para los conflictos más contradictorios y ambivalentes. Por eso son tan suculentas para el drama y para un buen psicoanálisis. De algún modo es la primera ficción interpersonal a la que se enfrenta el ser humano"

Los directores. En la serie hay un formidable reparto: Adriana Ozores, Óscar Martínez, Luis Bermejo, Patricia López Arnáiz, María Pedraza... ¿Esos nombres hacen más fácil el trabajo? ¿Cómo se sientes entre ellos?

Han juntado un elenco extraordinario que si les precede una fama no es por el nombre en sí sino por la exigencia con la que trabajan. Yo a eso me sumo de manera automática. Creo que ha habido ‘química’ entre nosotros y es porque nos hemos encontrado en la militancia, en el rigor y en el oficio.

Es no el díscolo, pero sí el inadaptado. ¿La familia, en el fondo, es un polvorín de secretos, de rencores, de disidencias, y despierta el volcán cuando menos te lo esperas?

Totalmente. Las familias son el caldo de cultivo para los conflictos más contradictorios y ambivalentes. Por eso son tan suculentas para el drama y para un buen psicoanálisis. De algún modo es la primera ficción interpersonal a la que se enfrenta el ser humano.

Está también en ‘La vida breve’ sobre Luis I, el monarca breve. ¿Qué haces ahí?

Interpreto al cardenal Alberoni, confesor de Felipe V y de Isabel Farnesio que son Javi Gutiérrez y Leonor Watling respectivamente. Es una comedia, en ocasiones un disparate, servida con toda la seriedad y solemnidad del momento histórico. Estamos encantados y creo que será un bombazo. O eso espero.

¿Es fácil adaptarse al siglo XVIII?

Yo me apunto a un bombardeo. Lo peor es la peluca de tirabuzones y los refajos del vestuario. Cada día es como pasar la ofrenda tres veces. El resto es una pasada. Los primeros Borbones trataron de «afrancesarnos» con sus colores y su rimbombancia, entre otras cosas. Eso da mucho juego para la farsa. Además, estamos rodando en espacios alucinantes que son patrimonio nacional. Hay lugares bellísimos, lo malo que no nos dejan tocar nada ni sentarnos en las sillas. Se entiende.

También está en ‘Las largas sombras’ de Clara Roquet, una serie de mujeres. ¿Cómo es tu papel y tu participación?

Hago de Manolo, el marido de una de las protagonistas. Es un papel que completa una de las historias de la serie y resulta muy interesante porque su presencia es tan oscura como amable. Luego está la brillante Clara Roquet que multiplica lo que toca.

Da la sensación, a priori, con ese reparto (Elena Anaya, Marta Etura, Belén Cuesta, Irene Escolar), que será una serie importante. ¿Ha podido implicarte en el rodaje como le gusta?

Va a ser una serie importante porque está muy bien trazada y aporta singularidad al género del ‘thriller’. Cuando me llegaron los guiones ni me lo pensé. Se me entenderá mejor cuando se vea la serie a partir del 10 de mayo.

¿Cómo está viendo y viviendo la industria del cine de Aragón desde Madrid?

Pregunta delicada porque es difícil ser optimista. La medida del cine aragonés es la medida de algunos aragoneses y aragonesas que se lo están currado individualmente y han conseguido destacar. Eso está muy lejos de ser una industria y vislumbrar un futuro para los trabajadores del sector. Tengo mucha fe en María José Moreno como nueva presidenta de la ACA, se va a dejar la piel y el alma en su empeño.

Cómo va Decarneyhueso, su grupo de música…

Estamos a punto de sacar una bachata preciosísima que hemos compuesto al alimón y que se titula ‘Bachátame’. Estoy seguro que se va a escuchar mucho.

Es vitalista, rebelde e inconformista. Cuando pasea a su perro por las afueras, ¿meditas sobre su carrera, se siente satisfecho?

Jajaja. A veces ensayo papeles, hablo solo y arranco obras de teatro. Pero lo que más me gusta es disfrutar de Odín. Ver cómo corre, cómo nada en el estanque y después cómo hace la croqueta en la hierba. Cuando termina me mira y seguimos andando. El que tiene perro sabe de lo que hablo.

Le acaban de dar una gran noticia. ¿No?

La última producción de la compañía aragonesa Nueve de Nueve Teatro ‘La Tuerta’ es candidata a cuatro Premios Max en la edición de este año que se celebrará el 1 de julio en Tenerife. Optamos a la Mejor actriz para María Jáimez; a la Mejor Iluminación para Juan Gómez-Cornejo; a la Mejor Labor de Producción para Nueve de Nueve Teatro, y a la Mejor Autoría para mí. Se trata de mi ópera prima como autor y está interpretada por la actriz granadina María Jáimez como única intérprete. Entre los profesionales que completan la ficha técnica están las aragonesas Carmen Barrantes y Amelia Hernández en la producción, Ana Bruned en maquillaje y Carlota Callén como ayudante de dirección.