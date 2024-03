Elena Navarro: moda nupcial desde Zaragoza a la pasarela de París

La vida profesional de Elena Navarro ha estado ligada prácticamente desde sus comienzos a la organización de bodas. La experiencia labrada allí durante años le ha permitido desarrollar un agudo radar para detectar las tendencias de un mundo a la vez tan tradicional como en constante evolución.

Su gusto personal por la moda y el diseño le llevaron con el tiempo a abrir un negocio dedicado, en principio a los complementos, Love Story. La 'boutique', situada en el número 11 de la Gran Vía, vino a suplir una de las carencias detectadas por Navarro: "Me daba cuenta de que muchas novias de Zaragoza no encontraban los zapatos o los accesorios adecuados para su estilo, que muchas veces acababan saliendo fuera". Era el año 2015 y Love Story supuso una de las primeras picas en la capital aragonesa de un concepto moda nupcial que iba más allá de grandes cadenas o del clasicismo.

Con el tiempo, Elena dio un paso más: "Me lancé a traer también vestidos con una oferta multimarca de diseñadores diferentes". La idea, cuenta Elena, era salir al paso de algo que percibía: "Hubo un momento que todas las novias me parecían iguales". Se animó entonces a estudiar diseño de moda. Y, con el tiempo, a lanzar en 2019 su primera colección propia. Desde entonces, sus creaciones forman parte también de la oferta de Love Story. "Diseño para una novia con carácter, que se identifica con el vestido que lleva, que es contemporánea", dice. Para ella un vestido de novia no tiene porque ser necesariamente intemporal. Los vestidos de Navarro están atentos a las novedades en las pasarelas y a los gustos que se convierten en tendencia: "No puede ser que las novias de ahora vayan como las de hace 20 años, me gusta que mis novias sean moda".

Uno de los diseños de la colección 'Fever' que Elena Navarro presentó en París. Elena Navarro

Precisamente ese concepto es el que ha brillado en el que ha sido uno de los más importante hitos de la marca hasta el momento: un desfile en el marco de la Semana de la Moda de París.

De la mano de Fliying Solo, una lanzadera de diseñadores independientes, Elena Navarro tuvo la oportunidad de mostrar su estilo en la Galería Borbón de la capital francesa. Mostró ochos diseños de su nueva colección para 2025, 'Fever', que bebe de la estética y la atmósfera de los 70 más 'disco'. Delante de un variado público formado por periodistas, expertos en moda y potenciales clientes, pudieron verse algunas de sus creaciones más espectaculares y "atrevidas": vestidos con un tratamiento muy contemporáneo de la pedrería y patrones y largos poco comunes en el mundo nupcial, como minifaldas, tops o transparencias, muy acordes con su idea de una novia femenina y sexy.

Modelo de la colección 'Fever' que Elena Navarro ha presentado en París Elena Navarro

Las colecciones de Navarro no obstante atienden a gustos variados. Hay lugar también para gustos más romáticos, con tejidos como el guipur o delicadas gasas.

Love Story funciona como tienda pero también como taller, donde los vestidos se diseñan y confeccionan a medida y artesanalmente. Partiendo de los ya existentes o de cero.

De vuelta a Zaragoza, los aragoneses tienen una cita con la moda de Elena Navarro a principios del mes de mayo, con un desfile en la Aragón Fashion Week.

