Ruta por la Lisboa secreta de Belén Lorente, corresponsal de TVE en Lisboa

Cinco años lleva la zaragozana Belén Lorente como corresponsal de TVE y RNE en Lisboa. Un tiempo y una posición ideales para, a estas alturas, haber llegado a conocer en profundidad una ciudad que se le antoja casi interminable en lo que es capaz de ofrecer. Dice Belén que Lisboa "es una ciudad que cada día te muestra algo diferente". "Pasear por sus estrechas calles asegura- te da para afinar oído y aprender muchísimo más de lo que puede dar de sí cualquier recomendación de Tripadvisor'.

No hace tanto que Portugal ha dejado de ser una gran desconocida para sus vecinos españoles, hasta el punto de que el país se ha puesto muy de moda. Tras años de darle la espalda, la tierra de los vecinos del oeste es a día de hoy uno de los destinos más apreciados, también por los aragoneses. Oporto o el Algarve son dos de los puntos más buscados y, cómo no, la capital, Lisboa que, más allá de sus paradas conocidas e imperdibles sobre todo en una primera visita, esconde rincones espectaculares, reflejo de su fascinante historia, vibrante escena cultural y mezcla de razas. Quién mejor que Belén Lorente para descubrirnos 'su' Lisboa.

La primera propuesta de esta periodista reúne cierta introspección con uno de los anhelos de cualquier viajero: disfrutar sin agobios de unas vistas privilegiadas de la ciudad. Para ello, habrá que acercarse al Cementerio de Prazeres. "¿A quién no le gusta leer un buen libro en un cementerio romántico? Lo he pensado demasiadas veces para justificarme cuando voy a este lugar, generalmente alguna tarde de sábado o de domingo, a veces para estar tranquila, otras para concentrarme en algún artículo o suplemento de periódico para mi trabajo".

Lorente empezó con esta costumbre en tiempos de pandemia: "Era como un escondite perfecto". Para ella, "Prazeres es Lisboa porque es mágico, bello, un tanto caótico y con unas vistas maravillosas". De paso, el camposanto permite aprender muchas cosas de la historia de la ciudad y del país a través de los personajes que descansan ahí para siempre. "Es también un símbolo de la masonería", cuenta. Con lectura o sin ella, "el paseo merece la pena, aunque solo sea para contemplar las vistazas del Puente 25 de abril sin la presencia de los turistas".

Una de las maneras en que Belén ha conocido Lisboa es corriendo. Deportista de fondo, para ella hacer 'running' por la orillas del Tajo es una de sus principales actividades. "Si es de noche compensa ver el puente y el Cristo iluminado. Por el día Lisboa se te ofrece luminosa, también desde el río, con los barcos. "Con un poco más tiempo -continúa- me escapo al parque de Jamor". "Es una zona alejada de humos, como si estuvieras en la selva rodeada de vegetación. Está pegado al pulmón de Lisboa, Monsanto, y hay mil caminos y rutas diferentes para correr, ir en bici, pasear, ¡es fantástico!".

Belén Lorente, en la Feria de Ladra de Lisboa. H. A.

A Belén ahora le ha dado además por nadar en aguas abiertas. "Es una maravilla, salvando lo que cuesta ponerse en el neopreno". "Los domingos solemos quedar a las 9 de la mañana en la playa La Duquesa de Cascais". Avisa: "Es de valientes, 12 graditos el agua…".

A estas alturas del paseo con Belén, se hace necesario un cafecito. En Lisboa ha de ser un pingado: " Es algo parecido al cortado, pero con un poco menos de leche". Tipo de experta: "Ni se os ocurra pedirlo con hielo, es un insulto", avisa desde la experiencia. ¿Pero, dónde? Si algo tiene Lisboa es algunas de las mejores y más bonitas cafeterías del mundo. "Uno de mis sitios preferidos es el quiosco del Jardim Sao Bento. Está pegado al Parlamento y cuenta además con con un parque maravilloso rodeado de jacarandas, esos árboles tan bonitos que tiñen con sus flores todo el suelo de azul… Además, este quiosco está lleno de gente joven, de la universidad y a veces hay conciertos improvisados".

Para los que quieran acompañar el café con un dulce, la capital tampoco se queda corta en oferta. "Ya sé que hablar de Lisboa es hablar de los pasteles de Belem, pero tengo que reconocer que a mí me gustan más los de nata. Tienen más crema". Su criterio de elección: "Los primeros que me entran por la vista si subo con hambre por el Largo Calhariz camino del Chiado". Pero hay más: "Para diario me gusta más acompañar con el café el salame, una especie de bizcocho a base de galleta y chocolate que bien podría hacer Herminia en la serie 'Cuéntame'". "Está buenísimo y se come a rodajas. Es también el postre preferido de mi hijo Pablo".

En el apartado más cultural, la corresponsal descubre dos museos que ella misma suele visitar frecuencia. Uno es el Museo de Arte Antiga, "que además siempre trae colecciones españolas interesantes". Otro, Museo Nacional del Tesoro. "Es una joya en sí mismo", asegura. "Dicen que está a prueba de terremotos, que es como una caja fuerte, y no me extraña, porque tiene piezas de valor incalculable, como una pepita de oro de 22 kilos traída de Brasil en época de la dinastía de los Braganza".

Lorente recomienda también acercarse a la Cinemateca en la céntrica avenida de la Liberdade. "Suele tener exposiciones muy chulas y se come bien y barato, con sorbetes artesanales de postre".

¿Y las compras? "Soy fan de perderme por la feria de Ladra con buen tiempo en busca de cualquier cosa: cachivaches, reliquias y antiguallas. Es el mercadillo más top y siempre encuentro algo". "Si lo que busco son especias, entonces voy a la plaza de Martim Moniz, que los domingos que se convierte en la de Jemaa el-Fna de Marrakech.

Tras esta ruta diferente qué mejor que brindar con una buena cerveza Sagres, mejor si es en formato caneca, es decir, el medio litro.

