Belén Lorente: “Mi madre siempre decía que yo acabaría en la tele”

Nació en Zaragoza en 1973. Es Periodista. Estudió en la Universidad de Navarra. Hizo prácticas en Radio Zaragoza y en 2000 entró en el Centro Regional de Televisión Española, del que fue jefa de informativos y directora. Desde 2019 es corresponsal en Lisboa de TVE y Radio Nacional de España

¿Recuerda su infancia como una época feliz? Superfeliz. Recuerdo especialmente las excursiones al Pirineo. Me subía a los árboles y me tenían que buscar mirando entre las copas. Nos encantaba jugar al escondite por los campos de maíz y atiborrarnos de cerezas. Recuerdo las chuches en los cumpleaños, los refrescos de cola La Casera y los sándwiches de Nocilla o chorizo.

¿Qué le hizo reír por primera vez? Mortadelo y Filemón, Rompetechos… la película ‘Dos tontos muy tontos’, el personaje de Sandokán porque siempre iba la coletilla de "tiene el culo como un mazapán". Soy de risa fácil: subía en un ascensor con algún vecino y me entraban ganas de reír por nada. Hasta que empecé a trabajar y tuve que controlarme.

¿Qué le hizo llorar? Amargamente, la muerte de Blas, el perro de Marisa, mi vecina del quinto. Salía del ‘cole’ y pasaba muchas tardes en su casa. Entendí que no es todo bonito en la vida. Blas era un gran amigo.

¿Recibió algún castigo que le dejara huella? Por comer chicle en clase. Me hicieron pasar con el chicle pegado en la nariz, clase por clase, como un bufón, pero sin gracia. Se estilaba también lo de "¡castigada de cara a la pared!". Nunca entendí el sentido del castigo, aunque me sirvió para recrear la imaginación dejando mi mente como la pared: en blanco.

¿Qué es lo que más le gustaba hacer cuando no estudiaba?

Salir con amigos al parque de debajo de mi casa con las bicis; hablar por teléfono sin mirar el reloj; leer ‘Los Hollister’ y tener conversaciones imaginarias con Ricky, uno de los protagonistas; o perseguir lagartijas. La tele, quién me lo iba a decir, me atraía poco, salvo para ver algún capitulo de ‘La abeja Maya’ o ‘La bola de cristal’. Hasta que llegaron los videoclubs, y las salas de máquinas donde podías echar la tarde jugando al ‘Ave Fénix’.