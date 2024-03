Así hizo Enric la ruta viral de la anchoa en Zaragoza: "No entiendo lo poco que se promociona"

El desarrollo del turismo espoleado por las redes sociales ha hecho proliferar los listados de lugares imperdibles en cada destino. De entre ellos, los más deseados son los de bares y restaurantes, mejor si van avalados por esos conceptos tan escurridizos como "auténticos" o "secretos". El objetivo es disfrutar de cada ciudad o país con la habilidad de un nativo. Sin embargo, la mayoría de estos itinerarios suelen resultar decepcionantes: a menudo tiran de tópicos, pocas veces salen del centro de las urbes y, lo más importante, difícilmente pasarían la prueba de calidad de un avezado lugareño.

Quizá sea por eso por lo que el itinerario que en Zaragoza ha sugerido la cuenta de X e Instagram @debarenbarri, especializada en bares de barrio y de toda la vida, ha caído tan en gracia entre el público local.

Se trata de un paseo en torno a una tapa en concreto, la anchoa en salmuera, pero que va más allá, dibujando un paisaje reconocible para el zaragozano haciéndolo aún más entrañable y querible en los ojos del visitante.

A estas horas, sus once paradas son virales, paradójicamente gracias sobre todo a los zaragozanos más que a los paisanos de Enric, a los que en realidad iba dirigida la guía. Las alabanzas a su gusto y pericia son la tónica general entre las decenas de comentarios que solo dos días después de publicarse acumula el hilo.

CRÒNICA Saragossa té una cultura de l'anxova (i del vermut!) impressionant, que segurament només trobem a BCN i ja en menor densitat. Per cert, ciutat que es troba a 1h23min en tren de BCN i que us recomano moltíssim visitar. I oblideu-vos del famós Tubo. Al fil, algunes idees ⬇️ pic.twitter.com/sYtlof7JMI — de Bar en Barri (@debarenbarri) February 27, 2024

Pero hay otro detalle que hace aún más curioso este caso. La visita que Enric (junto a su novia) hizo a Zaragoza el pasado fin de semana largo (incluyó el lunes) era la primera que el joven realizaba a la ciudad. "La verdad es que puede sonar increíble, pero jamás había pisado Zaragoza, por lo menos que yo recuerde", cuenta a HERALDO en conversación telefónica.

Más allá de acabar con esa situación, "cuando además se llega en un pispás en tren", el verdadero motor del viaje iniciático fue el propio proyecto 'De bar en barri', que el catalán puso en marcha en 2019, poco antes de la pandemia. El trance no acabó con la cuenta, que bascula entre lo gastronómico y lo patrimonial. Para Enric, tan importante es dar a conocer las delicias de cada bar como su ambiente, algo que para él es un tesoro en peligro que merece la pena preservar.

En este sentido, surge un nueva nueva conexión con Zaragoza: "Parte de la idea de mi cuenta surgió por el Instagram el Guardabares, que se hace allí". Y fue este catálogo de bares de toda la vida de la capital aragonesa que Raúl Posac y Víctor Montalbán pusieron en marcha hace ya ocho años, el que ayudó también a Enric a confeccionar la ya famosa lista de las anchoas.

"Pero no fue fácil", advierte el joven. "Tenía a Zaragoza entre ceja y ceja por las anchoas, que me gustan mucho. Sabía que ahí también había mucha cultura, como aquí en Barcelona, pero me sorprendió la poca promoción que hay. Me costó encontrar artículos específicos. Al final di con uno en internet, del que tiré, y luego lo completé poniendo "anchoa en salmuera" en Google Maps".

Con estos mimbres, resulta sorprendente lo completo de la ruta. "¿Que qué creo que ha gustado tanto a los zaragozanos?". "Yo creo que el tono. Está hecho con mucho cariño, aunque a veces es difícil describir el verdadero ambiente de estos bares. Lo procuro, no solo poniendo fotos de la comida sino también del local y a veces de los propios parroquianos".

Enric está "muy, muy contento de la acogida". Y ya está tomando nota de las recomendaciones que en respuesta a su hilo está recibiendo. "Desde luego está claro que tiene que haber segunda parte, por lo que leo, tengo que ir a hacer otras rutas en La Almozara o Torrero...".