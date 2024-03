Ana Rut Serrano: "Aquí en el teatro todo el mundo está pluriempleado"

¿De dónde viene su pasión por las artes escénicas?

Me nace desde pequeña. Con 2 y 3 años me sentaba en la mesa de la cocina a contarle historias a mi familia, y no vengo de artistas, pero en mí estaba esa necesidad de contar historias, de expresarme y sacar lo que llevo dentro.

Tras formarse fuera, regresó a su ciudad en plena pandemia.

Estudié en Zaragoza, en la escuela municipal. Me fui a Valladolid a hacer dirección de escena y dramaturgia y, tras la carrera, me quedé un año más haciendo un máster de investigación teatral. Al volver, era como empezar de cero. Fue raro y difícil a la vez. No podías salir y estaba todo parado.

¿Es un privilegio vivir del teatro?

Es muy complicado. Yo, por ejemplo, tengo más de un trabajo. Cada vez se van abriendo más espacios de compañías emergentes, pero en Zaragoza cuesta.



¿Qué debe cambiar?

Hay que abrir espacio a nuevas propuestas. A gente de tu propia ciudad que tiene valor. Aquí hay calidad, pero se mezclan dos cosas: el teatro no es solo entretenimiento, es diversión, es cultura, y hay veces que no puedes acceder por cuestiones económicas. En un pueblo, por ejemplo, te contratan a alguien 'amateur' porque te va a cobrar más barato. No hay una cultura teatral de dar valor al arte escénico en Zaragoza. Se valora más gastarte diez euros en ir al cine que en ir a ver una obra de teatro, salvo que sea un musical o un espectáculo tipo 'Circo del Sol'.



"El teatro es algo tan efímero, pero tan real que no te puede dejar igual que como has entrado. Te conecta con tu humanidad. Tiene algo muy hermoso"

E insiste en la magia de este último...El teatro tiene algo especial: es algo de aquí y de ahora. Una película en tu casa la puedes parar. En el teatro solo está ese momento y es algo tan efímero, pero tan real que no te puede dejar igual que como has entrado. Te guste o no, siempre hay algo que te pasa, y ahí está la magia. Te conecta mucho con tu persona, con tu humanidad. Tiene algo muy hermoso.

"Hay una especie de mantra, incluso entre los propios actores, de que el director si es hombre te va a guiar mejor. Sin embargo, trabajar con mujeres directoras te da una amplitud de miras muy diferente"