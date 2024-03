Carmen Barrantes: "Lo de 'Machos alfa' es increíble"

La actriz oscense Carmen Barrantes sigue acumulando hitos en su carrera. Su productora Nueve de Nueve Teatro vive días felices con las cuatro candidaturas a los Premios Max que ha obtenido ‘La tuerta’, obra del que siempre ha sido y sigue siendo su uña y carne profesional, Jorge Usón; el también intérprete comparte tablas con Carmen en el éxito sostenido de ‘Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban)’, que regresa a Bilbao el penúltimo fin de semana de marzo tres años después de una primera visita al Arriaga, y la pareja también girará por otras plazas españolas esta primavera con esta obra de José Troncoso.

Además de los hitos teatrales, Carmen tiene un papel episódico con diálogo en la segunda temporada de ‘Machos alfa’, la serie más popular de Netflix en España y todo un éxito planetario, ya que este mes ha alcanzado el cuarto lugar entre las series de habla no inglesa más vistas en esta plataforma a nivel global.

Una documentación muy picante

Carmen Barrantes aparece en el noveno capítulo de esta segunda temporada de la serie de los hermanos Laura y Alberto Caballero. La oscense encarna a la encargada de relaciones públicas en el club ‘Encuentros’, especializado en el tema ‘swinger’ (intercambio de parejas). “Es un papel cortito, con apenas unas líneas, pero tuve que mirar cosas, que no estoy tan puesta ¿eh? -ríe- porque debía explicarles la oferta y normas de la casa a la pareja que forman en la serie Raquel Guerrero y Fele Martínez, la más cómica de las que salen”.

La sesión de trabajo, que ocupó una sola noche, fue rápida y divertida. “Lo de 'Machoa alfa' es increíble. No sabes cuánta gente me ha llamado para decirme que me habían visto, como si hubieran encontrado a Wally -ríe- y el hecho es que la serie es un exitazo. Me reí mucho en el rodaje con Raquel y Fele; además, tuve la ocasión de charlar con Laura Caballero, algo que siempre es un placer. Alberto y ella son los reyes de la comedia televisiva en España: haber creado ‘Aquí no hay quien viva’ ya es un aval, desde luego. Además, ella trabajó mucho con Laura Gómez-Lacueva y cuando rodamos estaba reciente aún su muerte, así que la recordamos”.

Barrantes tiene varios frentes creativos abiertos y dos estrenos en ciernes, ambos de genoma aragonés: ‘Menudas piezas’, de Nacho G. Velilla, que llega a los cines el 12 de abril, y ‘Hildegart’, de Paula Ortiz, en la última fase de posproducción. “El cine y la televisión me encantan, y el teatro es mi vida. Hay que seguir caminando: lo que nos ha funcionado siempre en Nueve de Nueve es no pensar “qué puede gustar”, porque ahí la pifias. Cuanto más personal es tu trabajo, más auténtico, mejor funcionan las cosas; si sigues ese camino no te equivocas nunca”.

Por otra parte, ‘Machos alfa’ no concluye aún su trayectoria. Gorka Otxoa (‘Pagafantas’, ‘Para entrar a vivir’), uno de los protagonistas, reveló poco después del estreno de esta segunda temporada (que se produjo el pasado 9 de febrero) que el rodaje de la tercera iba a ser inminente; de hecho, ya ha comenzado, aunque aún no se valora una fecha concreta de estreno.