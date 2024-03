La zaragozana Carlota Gurpegui, invitada catártica en el reparto de la serie 'Reina roja'

‘Reina roja’, el éxito literario de Juan Gómez Jurado, tiene desde hace unos días reflejo en las plataformas digitales gracias a la serie homónima de Amazon Prime Video. Dirigida por Koldo Serra, el reparto tiene como nombres principales a la protagonista Vicky Luengo, al reciente nominado a los premios Goya y ganador de la Concha de Plata de San Sebastián Hovik Keuchkerian y a Alex Brendemühl, entre otros. La producción tiene ocho episodios y en el primero hay presencia aragonesa: la jovencísima Carlota Gurpegui, con la mayoría de edad recién estrenada.

Carlota, estudiante de primero de psicología en la UNED, estuvo en el elenco de ‘Las niñas’ de Pilar Palomero (era la niña más alta de todas) y triunfó como una de las protagonistas de la serie ‘H.I.T.’ en La 1. A su corta edad ya ha recabado numerosos elogios por su madurez ante las cámaras, y su futuro en el campo interpretativo pinta halagüeño. En ‘Reina roja’ se ha enfrentado a un reto: encarnar a Desi, toxicómana y prostituta adolescente. A pesar de ser una mera colaboración, su presencia es clave en la trama.

“Me llamó Deborah Jarque, directora de casting de la serie, y me propuso que hiciera una prueba en este papel. Probamos a la vez Sergio, un chico que hace de policía, y yo. Koldo -Serra- estaba allí y aportó muy buen rollo para que nos relajáramos. Aprendí las escenas, que son las mismas que finalmente aparecen en la serie, y ahí estaba Koldo. Salí contenta, con buenas sensaciones, pero nunca sabes si finalmente te van a llamar… y sí, llamaron”.

El personaje de Carlota no aparece en buenas condiciones físicas en pantalla. Su adicción a las drogas y la violencia que impera su vida le han dejado huella física y psicológica. “El trabajo de maquillaje y peluquería es impresionante -apunta-, me impactó. En cuanto a las emociones, traté de buscar las raíces del dolor y la sumisión que sufre Desi; no puedo revelar lo que pasa, pero traté de que en la interpretación hubiera algo de inocencia y de una visión muy triste de la gratitud. Ella tiene una edad muy similar a la mía real, y está claro que su situación no es algo nuevo, por lo que dice y cómo lo dice”.

Serra cuidó a la joven actriz en la preparación de sus escenas. “En una salgo en un bar comiendo palmeras de chocolate, y me dijo que luciera aturdida al comerlas, como ida; al mismo tiempo me daba alas, me pedía que dejase salir mis sensaciones. Es verdad que cuando sientes lo que estás interpretando, sin pensar mucho en la imagen que darás, todo fluye de manera muy natural. Koldo se preocupaba de todo, hasta de si estaba cómoda con el vestuario, y entre toma y toma hacía bromas para rebajar la tensión”.

Carlota también ha hecho buenas migas con el gigantón Hovik. “Es majísimo, me habló también de la importancia de la naturalidad en la interpretación, que el texto es la guía y hay que aprenderlo bien, pero que la rigidez es el enemigo principal. Koldo, además, escuchaba y aceptaba sugerencias, motiva mucho. Con Vicky también ensayé, nos fuimos a comer, hablamos mucho… es súper agradable”.

La joven artista zaragozana sigue haciendo pruebas. “Este jueves 7 tengo otro en Madrid; gracias a la serie van apareciendo más cosas, aunque es un papel pequeñito y episódico, pero al ser el primero lo ha visto mucha gente. Mientras tanto, sigo estudiando la carrera y voy a clases presenciales en la escuela Arke. De ahí también saco claves para la actuación: por ejemplo, nos dieron hace poco una charla sobre los efectos de las drogas en el hipotálamo, y como las emociones se disparan por ello, haciendo más difícil la gestión de lo que sientes. Me encanta aprender”.

La serie ha sido recibida con críticas mixtas, pero el éxito de público es impresionante. Ha sido número 1 en España y Uruguay dentro de la plataforma en el día de su estreno, y ha llegado al 2 en Francia, Italia, Turquía, Alemania, Jamaica, Haití y Estados Unidos. Gómez Jurado, por cierto, se marca un cameo.