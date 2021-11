Carlota Gurpegui se pone bajo el foco en el sexto capítulo de la serie ‘HIT’, en La 1

Televisión Española ha apostado nuevamente por la serie ‘HIT’ este otoño. Creada por Joaquín Oristrell, es un acrónimo del nombre de su protagonista, Hugo Ibarra Toledo (interpretado por Daniel Grao), profesor de métodos revolucionarios en un centro de FP. Su alumnado debe lidiar con el concepto de fracaso; en ese contexto se sitúa Paula, el personaje encarnado por la joven actriz zaragozana Carlota Gurpegui, de 16 años de edad, que este jueves (hoy se emite ‘Autoestima’, el sexto capítulo, a las 22.40 en La 1) tendrá un protagonismo especial en la trama.

Carlota fue una de las protagonistas de ‘Las niñas’, el laureado filme de Pilar Palomero; llegó a la segunda temporada de ‘HIT’ tras superar varias pruebas. “Fue el último castin de un día en el que hice varios –recuerda– y me llamaron para una segunda prueba por videollamada con Déborah Borque; parecía que iban a darme otro papel, pero en la última prueba presencial con Alvaro de Juana, que es mi novio en la serie, acabé siendo Paula, porque vieron que había química entre nosotros. Han sido cinco meses increíbles, una gran experiencia”.

Entender el personaje

En esta segunda temporada de 'HIT' hay cuatro intérpretes que no residen habitualmente en Madrid. “Nos instalaron en un apartahotel a los cuatro; ensayábamos a diario, tanto en individual como en grupo, estudiando los personajes. Nos propusieron un ejercicio llamado ‘el reto del actor’, que suponía hacer frases con consciencia de tu personaje, y que me ayudó mucho a entender a Paula. Por ejemplo, decir en voz alta ‘no soy un niño abandonado’ era como quitarte un peso y ganar confianza, y conforme avanzaba la práctica iban saliendo emociones”.

Carlota y Paula se parecen lo justo, tirando a nada. “Paula es un ‘quiero y no puedo’, creo que no comparto eso con ella –ríe– porque no me gusta estar pendiente de lo que otros tienen o son, trato de aceptar la realidad de mi vida; ella está obsesionada con sus raíces humildes, se avergüenza de sus padres churreros. Va de niña bien, es la actitud que tiene en la serie, pero su vida es muy distinta y no quiere aceptarla. Subir su estatus social es lo único que le importa, y si tienen que denigrar a alguien para quedar por encima, lo hace sin ningún problema. Por otro lado, tiene cosas buenas, y el personaje evoluciona; ya se irá viendo”.

Aquí y allá

La zaragozana ha podido compatibilizar sus estudios con las grabaciones. “Me fui a Madrid el 10 de mayo; los ensayos duraban un mes, y luego tocaba rodaje en verano. Yo andaba en el tercer trimestre escolar las primeras semanas, lo que significa trabajos de final de curso y exámenes. Había que adaptarse a los rodajes nocturnos también, así que tuve que organizarme bien para poder darlo todo; muchas exposiciones orales, vídeos… fueron comprensivos con eso”.

Carlota llama la atención por la naturalidad en el gesto, la mirada y el aplomo al hablar, de una madurez poco habitual en gente de su edad. En la pantalla transmite todo ese bagaje. “La ‘script’ de ‘HIT’, Laura Bocanegra, me anima mucho; dice que me creo el personaje, que ya soy Paula, no me preocupo ni de dónde pongo las manos. También ha ayudado lo generoso que es Daniel Grao, desde el primer día, piensa mucho en los demás, ayuda a dar buenas réplicas y todo fluye. Ya me había dicho Zoé Arnao (la actriz que dio vida a Brisa en ‘Las niñas’) que era muy majo, habían estado rodando juntos una película en Canarias llamada ‘’La casa entre los cactus’ poco antes. Por otro lado, mi compañera Teresa de Mera me aconsejó que hiciera alguna improvisación antes de grabar cada escena para calentar motores, y funciona”.

Carlota Gurpegui, en un momento del capítulo de hoy de 'HIT'. FEDERICO CALVO

Carlota sigue en contacto con sus compañeras de ‘Las niñas’. “Con la última que hablé fue con Julia (Sierra) que va a estrenar una serie en Disney Channel, tengo muchísimas ganas de verla. Con Elisa (Martínez) y Andrea (Fandos) suelo hablar, y un poco menos con Ainara (Nieto) porque vive en Estados Unidos ahora. Con Andrea nos entendemos muy bien… bueno, y con Zoe, que también estaba grabando en Madrid durante las grabaciones nuestras de ‘HIT’; quedamos y me hizo mucha ilusión. Ella sale en ‘Cardo’, la miniserie de Los Javis y Ana Rujas”.

La joven actriz lidia bien con los paternalismos no constructivos y los comentarios inoportunos que, indefectiblemente, llegan por algún lado a una chica de 16 años que evoluciona profesionalmente en un mundo adulto. “El ambiente en el que creces y el modo en que te educan influye en cómo manejas eso. Yo siempre trato de argumentar las cosas, más que enfadarme; no pasa nada, se puede decir educadamente ‘no me ha gustado eso’. En ‘HIT’, de hecho, se trata el asunto. Mis padres -el activista cultural y periodista Carlos Gurpegui y la actriz Eva Magaña, también involucrada en el mundo de la comunicación cultural- están relacionados con este mundo, y me han enseñado a ver las cosas desde un punto de vista crítico, en el buen sentido, y saludable; también a manejarme con las redes sociales, algo que ahora es importante para facilitarte las cosas en el trabajo actoral. También me ayudan de siempre con la redacción, y puedo colaborar a adaptar algún texto cuando hay cambios en los personajes. Saben que desde pequeña me ha gustado todo esto, y quieren que esté bien preparada. Además, desde siempre hemos visto cine en casa, y ahora lo analizo todo”.