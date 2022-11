'La maternal' de Pilar Palomero: niña madre, actriz prodigiosa

Si algo me gusta especialmente del cine de Pilar Palomero, de las dos películas que ha hecho hasta ahora, ‘Las niñas’ y ‘La maternal’, son las historias que narra tras plasmarlas en un guión propio y el ojo que tiene para descubrir en sus jóvenes protagonistas –antes fue Andrea Fandos, ahora Carla Quílez– esos personajes llenos de luz que lleva a la pantalla con un estilo tan prodigioso.

'la maternal' **** Directora y guionista: Pilar Palomero. Fotografía: Julián Elizalde. Intérpretes: Carla Quílez, Angela Cervantes, Claudia Dalmau, Sheila Baños. España. 2022. 122 minutos.

Tiene muy buen oficio y sabe cómo hacer el tipo de cine que quiere ofrecer Pilar Palomero. Sorprendió con la estupenda ‘Las niñas’ –y eso que en aquella había algún factor que no terminaba de cuadrar–, y vuelve a encandilar con la estupenda ‘La maternal’. Ha dicho muchas cosas la directora en todas las entrevistas que se le han hecho con motivo del estreno de esta película. Y ha dejado claras muchas cosas respecto a los objetivos de la misma. Que no son otros que los de contar de viva voz, en muchos casos a partir de experiencias vividas por sus debutantes y no profesionales actrices secundarias, lo que les sucede a algunas adolescentes, más de una rozando todavía ese último latido de la infancia, cuando descubren que se han quedado embarazadas.

Hay en ‘La maternal’ muy buen cine, ese que te crees, con historias en las que te involucras y sientes, en el que te duele el dolor ajeno, el miedo de una cría que se enfrenta, muchas veces sola, a lo desconocido. Todo ello lo narra Palomero con intensidad y realismo, con una delicadeza que se hace necesaria, siendo siempre sutil, elegante, evitando cualquier situación escabrosa. Son muchos los elementos valiosos de ‘La maternal’. Entre ellos, el más destacado para mi, la presencia de la jovencísima actriz Carla Quílez, que entra de lleno en el papel de esa cría de 14 años que ha de hacer frente a un embarazo al que casi no sabe ni cómo ha llegado. Carla Quílez nos conmueve, nos hace reír, sentimos su furia y la compartimos. Qué maravilla de actriz-niña y cuánto sentimiento en esta estupenda película.