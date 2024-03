Robbie Williams y Black Eyed Peas completan el cartel del 'Granca Live Fest 2024'

El cantante británico Robbie Williams y la banda estadounidense Black Eyed Peas destacan en el cartel del festival 'Granca Live Fest 2024', que se celebrará en el Estadio de Gran Canaria del 4 al 6 de julio.

El cantante británico Robbie Williams actuará en Gran Canaria en el único concierto que ofrece en 2024 en España y el segundo en todo el mundo, con el que abrirá este festival el jueves 4 de julio, una jornada de música en la que compartirá escenario con Pedro Capó y Pedro Pastor.

Además de Robbie Williams, con 85 millones de discos vendidos a nivel mundial, la organización del 'Granca Live Fest 2024' ha anunciado este viernes en una rueda de prensa a la banda estadounidense Black Eyed Peas, que será la estrella del viernes 5 de julio, cuando también pasarán por el Estadio de Gran Canaria Mora Juanes, Melendi, Álvaro de Luna, Nia y Flor SZ.

El cierre del festival, el sábado 6 de julio, corresponderá a Maná, que fueron los primeros artistas confirmados, Estopa, Jhayco, Christian Nodal, Cruz Cafuné y Kany García.

El promotor del evento, Leo Mansito, ha informado de que el Granca Live Fest confirma así este año un tercer día de festival con Robbie Williams como cabeza de cartel, que "dara´ en Gran Canaria un concierto histo´rico".

Para este día adicional de festival se abrirá una preventa exclusiva el 7 de marzo a las 10.00 para quienes ya tengan comprado su abono de dos di´as, y el 8 de marzo a la misma hora para el público general.

Tal y como ha expresado, Robbie Williams es uno de los artistas musicales más condecorados del mundo con seis a´lbumes entre los top 100 ma´s vendidos en la historia en Reino Unido, y en el Granca Live Fest no faltara´n temas mi´ticos como Angels, Feel, Rock DJ, Something ´stupid, Supreme, She's the one, Patience o Love My Life.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado que este festival coloca a la isla en el circuito internacional con una propuesta "ligada a la promoción" de este destino turístico insular.

En la pasada edición reunió a más de 60.000 espectadores y supuso 2.000 puestos de trabajo para la isla, además de un retorno económico de 26 millones de euros, y este año confirma "otro salto muy importante" que demuestra su "proyección de futuro", según ha comentado.

Para la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, este festival supone una apuesta "de turismo cultural" y ha destacado que la ciudad se consolida como referente internacional", porque "ya compite con destinos de grandes festivales gracias a este evento".

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha puesto en valor que "Canarias sea capital europea de la música" agradeciendo la "apuesta arriesgada y decidida de la productora", que ya el año pasado logró llegar a más de 49 países con la venta de entradas de este festival.