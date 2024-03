José Antonio Adell: "Cuando no esté quedará un trocito de mi vida en la Biblioteca de Binéfar"

El escritor y profesor, ahora jubilado, y exatleta José Antonio Adell dará nombre a la Biblioteca de Binéfar. Nació en Tamarite de Litera, Huesca, 1955, pero reside desde hace más de 50 años en Binéfar. El pleno del ayuntamiento de la localidad tomó la decisión por unanimidad. Los trece representantes de las seis formaciones políticas han respaldado la propuesta de Beatriz Oliván, concejala de Cultura

¿Qué ha sentido con este nombramiento?

Emoción y agradecimiento. El que me dediquen la Biblioteca de Binéfar en vida y que, además, sea por unanimidad supone mucho para mí. Llevo escribiendo desde hace más de 40 años y nunca pensé que podría suceder esto. Me hubiera hecho muy feliz que lo hubieran podido ver mis padres. Lo comparto con mi esposa, hijas, hermano, familiares, compañeros, amigos, vecinos de Binéfar, lectores y tantas personas de distintos lugares que se que me aprecian.

¿Qué es para José Antonio Adell una biblioteca?

Es literatura, cultura, educación, saber, poesía y sobre todo... un

espacio vivo de encuentro con los queridos libros que en sus páginas

albergan tantos mundos desconocidos. Hay que agradecer a las concejalías de cultura y responsables de las bibliotecas el interés que casi siempre se toman en convertir la biblioteca en algo vivo con grupos de lectura, presencia de autores, cuentacuentos, actividades diversas...

¿Qué sensaciones le embargan?

En Aragón hay pocas bibliotecas que se hayan dedicado en vida, con lo cual me siento muy halagado. Pienso que cuando no esté ahí quedará un trocito de mi vida. Considero que hay muchos escritores en esta tierra con muchos méritos para que ser merecedores de este honor.

¿Cómo le gustaría colaborar?

Hemos decidido con la familia donar un ejemplar de cada uno de mis 45 libros (bastantes están escritos con Celedonio García sobre pueblos, leyendas, corredores, bandoleros, fiestas,) para consulta. Para entonces tendré un nuevo título: ‘Las hechizadas de las montañas’. Se está cerrando la fecha del acto, que posiblemente sea el 19 de abril, cerca del día del Libro y del día de Aragón. Espero que sea una jornada emotiva.