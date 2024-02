Esta es la última canción que escribió Mauricio Aznar antes de morir

El admirable círculo virtuoso que ha construido el director Javier Macipe alrededor de 'La estrella azul', su ópera prima en la que inmortaliza al músico Mauricio Aznar, vivió en la noche del viernes una coronación imbatible en lo emocional. El mismo día del decisivo estreno en más de 80 salas del país, el cineasta zaragozano compareció en el escenario de la emblemática sala Oasis para ofrecer un concierto junto a la banda que emula a Más Birras en el filme e ilustres y queridos invitados.

El establecimiento de la calle de Boggiero se llenó hasta los topes para asistir a tan singular acontecimiento: los protagonistas traspasaron la pantalla, con el actorazo Pepe Lorente al frente en el papel de Mauricio Aznar, y con el director tomando la guitarra y el micrófono como uno más de la formación, aparcando la factura del cansancio de la intensísima promoción para otro día. Abordaron con oficio y entusiasmo la mayoría de las canciones que componen la banda sonora, del rock a la chacarera. Invitaron en escena al guitarrista Jorge 'Reverendo' Gascón, a los integrantes de Almagato (el otro proyecto de Aznar) y, como regalo impagable, a los otros tres componentes de Más Birras, Miguel Mata, Mariano Ballesteros y Víctor Jiménez. Un tiovivo de emociones extremas difícilmente gestionables pero que Macipe y compañía gobernaron con tiento.

El repertorio, generoso, en un recital de una hora y media de duración, se posó sobre capítulos tan soleados y coreados como 'Apuesta por el rock'n'roll', 'Maldita sea mi suerte' o 'La estrella azul'. Puños en alto, corazones encogidos y gargantas exigidas. Así lo vivió el público que entró y salió entregado.

Emocionante colofón

Cual metrónomo fílmico y vital, Javier Macipe condujo esa despedida personal a esa obsesión llamada Mauricio Aznar que le ha arrancado gustosamente más de una década de su existencia, hacia un clímax insuperable. Para el cierre de la velada reservó la gema más reluciente del joyero. Por inesperada, por inédita y por demoledora sentimentalmente hablando.

Con aplomo, interpretó la última canción que compuso Aznar poco antes de morir. Una letra premonitoria que la audiencia escuchó absorta. Se titula 'De los pagos del olvido'. Reza así: Vuelvo del puro invierno/desde la semilla al calor/en un brotar de esperanzas/para aromar mi canción/como una copla olvidada/que hoy encontró a su cantor/fui espera, temblor y helada/en las ramas de un viento sin flor/la lluvia me dio su cuerpo/el tiempo su mismo color/y hoy vuelvo a nacer al surco/para llenarme de sol/soy campo, nido y cigarra/madura el verano en mi voz/voy de la siesta al ocaso/y al toque de la oración/y sueño con el lucero/en el trino madrugador/de los pagos del olvido/me vine a entregar mi dolor/bandera de la distancia/soy un pañuelo de adiós/camino en la noche larga/pero camino al amor/de los pagos del olvido.

La segunda parte del himno dice: Si la tierra me reclama/latiendo a mi muerte su son/maduras coplas de antaño/velarán mi corazón/hasta que la luna nueva/despierte en su luz mi rumor/entonces vendré en un verso/que habite en algún trovador/detrás de una nota herida/o en un suspiro de amor/o en una gota de ausencia/que moje la tierra que soy/ volteao en la polvareda/buscando la tarde me voy/quizá que alcance mi sueño/o puede ser tal vez que no/si no me escuchas, recuerda/también el silencio soy yo/de los pagos del olvido/me vine a entregar mi dolor/bandera de la distancia/soy un pañuelo de adiós/camino en la noche larga/pero camino al amor.

Jaime González, bombo legüero, guitarra y pandereta de Almagato, confió a Macipe estos versos extraídos de una libreta y el cineasta, al igual que ha realizado con la película, obró su magia.