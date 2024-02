'Artes & Letras' alcanza su número 800 y sugiere una fiesta de las palabras y los libros

ZARAGOZA. El suplemento ‘Artes & Letras’, que inició una nueva travesía en 2002 tras la dirección de Juan Domínguez Lasierra, sin duda uno de los grandes periodistas culturales de España del último medio siglo, llega a los 800 números. Una de esas cifras redondas que quizá no gusten mucho al gran Enrique Vila-Matas. Pedimos a un conjunto de escritores, periodistas y artistas, vinculados de distintos modos con ‘Artes & Letras’, que nos recomendasen para la ocasión un libro, un personaje y un autor, eso sí, todo ello con la máxima libertad por si alguien prefería otro juego o propuesta, y he aquí las sugerencias de diez personalidades incuestionables. Solo Sergio Vila-Sanjuán cambió de opción: ha optado para glosar el espíritu del suplemento y sus colaboradores. A todos ellos, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y todo nuestro afecto por la consideración, también, hacia nuestros lectores. ¡Mil gracias!

Héctor Abad Faciolince, autor de numerosos libros, entre ellos 'El olvido que seremos'. Aránzazu Navarro/Heraldo.

HÉCTOR ABAD FACIOLINCE

Elijo ‘La fuga sin fin’, de Joseph Roth y su protagonista, el teniente Franz Tunda.

Son tiempos de guerra, como siempre, como hoy, en Europa Oriental. Un oficial del ejército derrotado en la Primera Guerra Mundial (debió pertenecer a algún batallón austrohúngaro) está escondido en Siberia bajo un nombre falso. No tiene papeles, el mundo que conocía ha desaparecido. Él mismo ha desaparecido, sin voluntad, a la merced de algo mucho más fuerte que él. Es un hombre arrastrado por la Historia. En esa corriente apenas si puede evitar algunas rocas demasiado grandes.

La guerra perdida ha terminado y en Rusia arrecia la Revolución. Esta otra Historia lo arrastra también, casi como si estar en un bando o en el otro fuera más producto de las circunstancias o del azar, que de cualquier otra cosa. Si uno no tiene confianza en ningún bando, si sus convicciones son éticas, pero escépticas, todo se convierte en una fuga sin fin. El mismo amor se aleja de toda seriedad o seguridad porque este también se contamina de ideología, de abulia o de interés.

La propia identidad es dudosa, el pensamiento incierto, los motivos y lo que se siente parece resbalar hacia adelante, o hacia atrás, de un modo superficial. El propio país ya no existe y hasta la lengua y su acento es dudoso. ¿Volver? Tal vez, pero se vuelve a lo que ahora resulta irreconocible. ¿La familia, el hermano, la mujer que alguna vez se amó? ¿Habrá ahí, al menos, alguna autenticidad? El libro no lo resuelve y el teniente Franz Tunda recorre toda Europa, de oriente a occidente en busca de una respuesta que en realidad ya no existe. El mundo de ayer ha desaparecido y la fuga parece conducir a algo mucho peor.

*Posee numerosos galardones. Autor de ‘El olvido que seremos’, traducida a más de 30 lenguas del mundo y adaptada por Fernando Trueba al cine.

Antonio Altarriba, escritor y guionista de fotografía y de cómic, así como estudioso de los tebeos. Guillermo Mestre.

ANTONIO ALTARRIBA

Doña Urraca fue concebida por Jorge en 1948 para la revista ‘Pulgarcito’. La vemos con frecuencia quejándose («En toda la semana no ha habido ni una mala catástrofe»). Así que se esfuerza en que cunda la desgracia. Provoca incendios, insulta, lanza explosivos, favorece los atropellos… Disfruta especialmente cuando ejerce su violencia sobre niños, viejecitas y demás desvalidos. Y nada le excita más que la contemplación de la muerte («¡Qué olor a muerto se nota por aquí! ¡Olé! ¡Olé!»)

¿Qué es lo que ha hecho de ella un ser tan depravado? Podríamos acudir a explicaciones psicológicas como la frustración. Es evidente que nos encontramos ante un caso de sexualidad, más que reprimida, abolida. Pero sus reflexiones apuntan en otra dirección. Ella aborrece a la especie humana. Alude constantemente a la estupidez, al gregarismo, a la fácil emotividad, carentes de ambición, resignados a un destino miserable, pusilánimes, aburridos… No, Doña Urraca no actúa por resentimiento sino por pura misantropía.

*Premio Nacional de Cómic de 2010 por ‘El arte de volar’.

Guillermo Busutil dirigió 'Mercurio' durante más de una década; es cuentista, novelista, ensayista y autor de aforismos como 'Papiroflexia'. José Miguel Marco.

GUILLERMO BUSUTIL

‘La Odisea’ es mi primera isla en el mapa de los libros. Su lectura me sembró que la vida está llena de islas donde sucede una aventura o una metamorfosis; que el convencimiento en uno mismo es la mejor brújula. Me enseñó a ser fordiano, y que muchas veces volvemos al corazón de Ítaca para marcharnos de nuevo. Le he escrito muchas relecturas, la última un relato con la N-340 como mar del viaje.

Jack London, lector voraz, lobo de nieve, marino azul, buscador de oro. La naturaleza salvaje y la naturaleza del hombre. Todo lo que tiene que tener un escritor que no se contenta con el esplendor de lo vivido, sino con lo que le queda por explorar. Podría ser un personaje de Stevenson, de Borges, de Verne, espléndido ejemplo entre lo real y la ficción.

Soy descendiente de muchos autores, pero destaco a Julio Cortázar por su seducción con el lenguaje, su magia de lo cotidiano, su condición de ‘flaneur’ y su compromiso con la ‘Papiroflexia’ de la imaginación, como mi último libro. ¡Felicidades por esos 800 mapas!

*Premio Nacional de Periodismo Cultural de 2021.

Lita Cabellut en el Museo Goya de Ibercaja. El año 2024 será muy importante para ella: tiene muchos proyectos y exposiciones. Oliver Duch.

LITA CABELLUT

Libro: ‘Follas Novas’ de Rosalía de Castro. Ahora de viaje en Galicia, más que nunca siento a Rosalía de Castro. Mujer frágil, valiente, delicada, severa defendiendo la lírica en las cosas sencillas. Lo que damos por supuesto ella lo recoge y nos regala un ‘espectro’ verdadero de realismo cercano. Siempre vuelvo a este libro.

Personaje: La madre del novio en ‘Bodas de Sangre’ de Federico García Lorca. Representa a todas las madres, donde solamente ellas pueden hacer del amor, con sus manos, palomas de paz.

Autora: La artista Paula Rego. Es la mujer de hoy. Ella no tenía vendas en los ojos ni puntos en la boca. Fue una mujer que eligió contar su verdad, dura, oscura, con sentimientos arrastrándose por los suelos. Desnudándose sin sentimentalismos ni prejuicios. Una mujer que ha luchado claramente por la liberación de la opinión del público, viviendo las consecuencias de su época, siendo retirada de las galerías y del círculo artístico por contar su verdad.

*Pintora, ilustradora, fotógrafa y creadora de vídeo y unas las mujeres más premiadas y cotizadas del arte.

Magdalena Lasala alterna la poesía con la narrativa, y aquí osa ante María Teresa Vallabriga. Guillermo Mestre.

MAGDALENA LASALA

Un libro: ‘Las puertas de la percepción – Cielo e infierno’ de Aldous Huxley (1894-1963). Reúne dos ensayos escritos entre 1954 y 1956, publicados en un libro que impresiona por la lucidez, la osadía y la vigencia de lo transmitido por Huxley a raíz de sus experiencias y sus descubrimientos sobre los estados alterados de la consciencia.

Un personaje: Cyrano de Bergerac. De la obra de teatro del mismo nombre, de Edmond Rostand, que vi representada siendo aún adolescente. El personaje está inspirado en el poeta y pensador Hercule-Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655), de espíritu especialmente transgresor en su época.

Una autora: Idea Vilariño (1920-2009), poeta del grupo llamado Generación del 45, de creadores uruguayos. Escribió una poesía emocionante y muy bella inspirada por su intensa relación de amor con el escritor Juan Carlos Onetti.

*Premio de las Letras Aragonesas-2014.

Jesús Marchamalo es escritor, periodista cultural y organizador de numerosas exposiciones. A. C./Heraldo.

JESÚS MARCHAMALO

Qué difícil me resulta siempre elegir un solo libro, porque soy un lector de grandes pasiones. Recuerdo haber vivido el entusiasmo Sebald, el rapto Ibargüengoitia, el arrebato Walser, el frenesí McCullers, Ginzburg, el fervor Borges, no sé. Pero creo que sería justo que citara ‘Cien años de soledad’, y a García Márquez. No porque sea mi libro favorito sino porque su lectura, todavía adolescente, me hizo concebir la idea ridícula y pasmante para un chaval de barrio como yo, de hacerme escritor.

Respecto del personaje, no sé por qué se me viene a la cabeza aquel tipo grasiento y arrebatado, Ignatius Reilly, de ‘La conjura de los necios’, o el protagonista, que no recuerdo que tuviera nombre, aunque copiaba el del médico que le trataba, Sugrañes, de ‘El misterio de la cripta embrujada’, de Mendoza. Dos pájaros de cuidado, desde luego.

*Premio Nacional de Periodismo Cultural de 2023.

Agustín Sánchez Vidal es un estupendo narrador, un investigador audiovisual y un gran contador de historias de arte y cine. José Miguel Marco.

AGUSTÍN SÁNCHEZ VIDAL

En cuanto al libro, ‘La Odisea’. Es la piedra angular de la conciencia narrativa, que es tanto como decir de la conciencia humana. También es la base de la cultura mediterránea, de Occidente. Y ahí está todo: cíclopes y hechiceras, espectros y sirenas, Góngora y James Joyce.

Para el personaje, dudo entre Elisabeth Costello de J. M. Coetzee y Peregrina Leoni de Isak Dinesen. Las dos aparecen en distintos libros, desbordando los relatos a los que dan título o protagonizan. Tienen mucho mundo, pero no están resabiadas. Si hay que elegir, me decanto por Peregrina, apodada según los casos Lucífera o Doña Quijota de la Mancha. De la estirpe de Sherezade, Cervantes y Milton.

Entre los autores, Julio Verne. Rebasa la literatura para representar lo mejor de los libros: que te trasladen a otros mundos. Pocos escritores han reclutado tantos lectores. Entre ellos, servidor. Y como decía Juan Marsé, por mucho que uno mire hacia el futuro, se crece hacia el pasado, en busca de los primeros deslumbramientos.

*Premio Primavera de novela y Premio de las Letras Aragonesas-2016.

Javier Sierra en su casa de Madrid. Apasionado de Teruel, del esoterismo y de algunos viajes fantásticos. Sofía Sierra.

JAVIER SIERRA

No es poco reto elegir, entre el enorme acervo de la literatura universal, un autor, un libro y un personaje. Pero si a eso le sumo el circunscribir mi elección a Aragón y al período de tiempo en el que lleva publicándose ‘Artes y letras’ en HERALDO, el reto se convierte en quimera. Con todo, quiero hacerlo. Creo que es necesario vindicar a nuestros contemporáneos y sus creaciones, como este suplemento lleva tanto tiempo haciendo con arrojo y dedicación.

Un autor. Estoy seguro de que el tiempo confirmará mis palabras, pero un autor imprescindible en la escena literaria aragonesa de estas últimas 800 semanas ha sido –y es– José Luis Corral. No solo ha publicado en ese arco de tiempo la mayoría de su producción literaria –17 novelas–, sino también otros tantos ensayos con nuestro pasado por bandera. Su entrega a la divulgación histórica, el rigor de sus planteamientos, levantados sobre su formación como catedrático de Historia Medieval, lo convierten en un referente de nuestras letras.

Un libro. Hay obras que nacen con vocación de clásicas. Y algunas de ellas, además, lo hacen con la fortuna de convertirse en superventas. La criba para que eso suceda es feroz, pero bien puedo defender que ‘El infinito en un junco’ de Irene Vallejo ha superado todos esos obstáculos. Y lo ha hecho con un relato que combina poética y ensayo como raras veces se lee. Para mí, es el libro aragonés de las últimas 800 semanas, punta de lanza de un período creativo excepcionalmente fecundo en nuestras letras, y que ha logrado hablar alto y claro de nuestra cultura más allá de los lectores en lengua española.

Un personaje. Peco de subjetivo, claro, ¿pero qué lector no lo es? De todos los personajes creados en las últimas 800 semanas en Aragón me quedo con el retrato que Magdalena Lasala hizo de Diego Marcilla, el «amante de Teruel» que reconstruye –a partir del mito, sin casi información, lo que tiene mucho mérito– para su novela ‘El beso que no te di’. Gracias a su lectura, creo que comprendo mejor al hombre más damnificado por el amor que en la literatura ha sido. Uno que, además, fue paisano mío.

*Premio Planeta de 2016 y de las Letras Aragonesas-2021.

Manuel Vilas tendrá novela este año. Tras el éxito de 'Ordesa', en 2023 ganó el Premio Nadal. José Miguel Marco.

MANUEL VILAS

El próximo 3 de junio se cumplirán los cien años de la muerte de Franz Kafka, a quien yo considero, junto a Cervantes, el mayor escritor que he leído en mi vida. La gran novela de Kafka es ‘El castillo’, novela que se publicó póstuma, gracias a que Max Brod, amigo íntimo de Kafka, salvó el manuscrito y decidió publicar el texto. ‘El Castillo’ es el libro que más me importa de todos cuantos he leído en esta vida. Yo me hice escritor por esa novela. Una novela que, además, está sin terminar. Kafka, en mi opinión, es el mayor escritor del universo. Este 2024 en el que estamos lo vio Kafka hace cien años.

No ha pasado nada en el mundo que no esté vaticinado en la literatura de Franz Kafka. Y si tengo que elegir un personaje de sus novelas elijo a Klamm, uno de los personajes del libro y de los más fascinantes de la historia de la literatura.

Cuidado con Kafka: si te pilla, te cambia la vida.

*Finalista del Planeta. Premio Nadal 2023 y Premio de las Letras Aragonesas.

*******

Sergio Vila-Sanjuán, director de 'Cultura/s' de 'La Vanguardia' ha seguido con mucha atención las letras aragonesas desde hace algunos años. Raquel Labodía/Heraldo.

Aportación de un suplemento de referencia

​

Por Sergio Vila-Sanjuán*

Hace ya más de diez años que en un primer viaje a Zaragoza para la presentación de un libro constaté cierto fenómeno que me llamó mucho la atención. En la capital aragonesa estaba surgiendo una nueva generación de autores y autoras de primer nivel, amigos o al menos conocidos entre sí, que empezaban a marcar un hito en la literatura española. Algo excepcional, que en nuestras ciudades ocurre muy de tanto en tanto, o incluso no ocurre nunca.

En el tiempo que ha transcurrido el fenómeno no ha dejado de ir a más. El impresionante éxito internacional de Irene Vallejo y Manuel Vilas; la gran difusión obtenida por Sergio del Molino, Luz Gabás o Daniel Gascón; la buena recepción cosechada por Cristina Grande, Ismael Grasa, Julio José Ordovás, Juan Bolea…, bajo el recuerdo aún vivo de Félix Romeo y con dos figuras tutelares como son el muy consagrado Ignacio Martínez de Pisón, residente en Barcelona, y el sabio José-Carlos Mainer, han consolidado un panorama de una vitalidad y un prestigio envidiables.

En el despegar inicial de estas figuras, junto al talento, hay un fenómeno común a casi todas ellas: el apoyo y la difusión que les ha brindado el excelente ‘Artes & Letras’ de HERALDO DE ARAGÓN, que llega a su número 800. En todos los países civilizados se reconoce y celebra el papel que los suplementos literarios desempeñan en la consolidación y difusión a la cultura. Sin la visibilidad que brindan los suplementos, la carrera literaria hubiera sido mucho más difícil para incontables escritores hoy muy reputados. Y ‘Artes & Letras’ ha sido una de las columnas del actual ‘boom’ de las letras aragonesas.

Aprovecho esta oportunidad para felicitar a mi querido amigo Antón Castro, gran periodista cultural e importante escritor, por el formidable trabajo hecho: tirando por lo bajo, más de 6.000 páginas cariñosa y generosamente pensadas, planificadas y editadas. A sus colaboradores –José Luis Melero, Ricardo Lladosa, Pedro Bosqued, Eva Coscolluela, y tantos que me dejo–; a los artistas visuales que cada semana nos regalan una portada impactante, y a la dirección y empresa de HERALDO por mantener vivo y activo este decisivo referente, cuyos premios anuales generan ya un acontecimiento cultural en sí mismo. Ahora, a por los siguientes 800.

*Director de ‘Cultura/s’ de ‘La Vanguardia’. Premio Nadal y Nacional de Periodismo Cultural-2020.