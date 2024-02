Estos son los seis finalistas de Operación Triunfo: de Juanjo a Naiara

Operación Triunfo llega a su fin este lunes 19 de febrero a las 22.00. Y Juanjo y Naiara, los dos concursantes aragoneses, son firmes candidatos a llevarse el primer premio de esta edición. A las 22.00 comenzará la última gala de esta edición, que será seguida en directo por media España.

En Zaragoza, más de 9.500 personas se reunirán en el Pabellón Príncipe Felipe para ver la gran final en directo a través de pantallas gigantes para apoyar a los dos aragoneses.

Ambos han hecho un concurso brillante, destacando por encima del resto al ser los únicos que no han sido nominados por el jurado. Sus actuaciones de la última gala fueron espectaculares. Para la gran final se esperan grandes interpretaciones de los dos 'maños' de OT. Naiara ha realizado soberbios pases de micro con el tema 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo y Juajo interpretará con gran amplitud vocal 'Without you' de Harry Nielson.

Estos son los seis finalistas de Operación Triunfo

Aunque los aragoneses son serios candidatos al triunfo en OT2023, los otros cuatro finalistas también tienen algo que decir. Se trata de cuatro artistas con mucho talento y con muchos apoyos fuera de la academia. Estos son los seis finalistas de OT2023, su origen y edad:

Juanjo Bona. Magallón (Zaragoza) 20 años

La final de OT se verá en el Pabellón Príncipe Felipe

En unas horas llega la final de este lunes, 19 de febrero. Se emitirá, como cada semana en la plataforma de Amazon y en Zaragoza se proyectará en grandes pantallas en el Pabellón Príncipe Felipe.

Así lo anunció el Ayuntamiento de Zaragoza a través de las redes sociales tras ampliar el aforo por el éxito de reservas de entradas. Serán 9.500 personas las que asistan a la emisión en directo. La entrada será gratuita hasta completar aforo y quedan pocas entradas disponibles.

📺🎤Hoy es la gran final de @OT_Oficial, que podrá verse en las pantallas del Pabellón Príncipe Felipe. Se han retirado 9.500 entradas gratuitas, pero ¡aún puedes hacerte con las últimas localidades!

Entradas > https://t.co/7cNu9P2LKk

La apertura de puertas será a las 21h

Concierto de OT en Zaragoza

Naira y Juanjo han sido grandes promotores de Zaragoza en esta edición del programa. Incluso se han ofrecido a Natalia Chueca para ser los próximos pregoneros de las Fiestas del Pilar, una idea que, de momento, no ha tenido respuesta por parte del Consistorio.

La presencia de los dos maños en el concurso hizo que la capital aragonesa fuera una de las ciudades elegidas para la firma de discos del 'talent show' y será, además, una de las paradas de la gira que arrancará en primavera. Este lunes se confirmó la fecha del concierto.

Será el próximo 21 de junio en el Espacio Expo, aunque de momento las entradas todavía no están a la venta. Las de los primeros conciertos anunciados en Madrid y Barcelona se agotaron enseguida por los fans del programa, que pronto sacó una segunda fecha para ambos espectáculos en el Wizink Center y en el Palau Sant Jordi.

Los 'triunfitos' también actuarán en Bilbao, Fuengirola, Sevilla, Granada, Puerto de Santa María y Valencia.