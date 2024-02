Cómo funciona la autoedición de libros: apuestas, inversiones y otras aventuras

ZARAGOZA. A la literatura se llega por caminos muy distintos. Muchos escriben con auténtica vocación (Raquel Victoria), otros ejercen la escritura como desahogo y pasatiempo (el empresario y tornero fresador Guillermo Piedrafita), otros porque de golpe tienen una historia que es como una revelación o un camino de conocimiento (Manoli Montejano y María Pilar Montoro), y hay quienes, después de una decena de libros con mayor o menos éxito, abandonan una editorial de Random House y apuestan por la autoedición, ya sea en Amazon, en Universo de Letras o en Círculo Rojo. A este último grupo pertenece Esteban Navarro, expolicía y exautor de Ediciones B y de Doce Robles, por ejemplo.

El caso de Esteban Navarro, residente en Huesca, quizá no sea único pero no es lo más corriente. Reconocido, premiado y respetado en la novela negra, ha dado un vuelco a su carrera y ahora publica directamente en Amazon. «Antes, cuando trabajaba con distintas editoriales, cada uno de mis libros eran saludado en los periódicos. Ahora no», dice. «No me he vuelto invisible, pero yo sigo publicado. Ahí están ‘Baco’, ‘La cuarta memoria’ y ‘Medianoche’. Las dos últimas hoy mismo son las más vendidas en Kindle». Esteban manda a HERALDO un documento: recoge que desde que está en Amazon, entre el 16 de junio de 2011 y al 18 de febrero de 2024, se han leído 8.585.157 páginas de sus novelas.

«En las redes sociales hay más de 1.000 reseñas de mis libros. Con Amazon estoy muy a gusto: tengo mis libros en diversos formatos digitales, pero además también hacemos ediciones en papel, en tapa dura y en tapa blanda. En esa plataforma me queda el 70% de lo que vendo; en la editorial convencional solo el 10%», explica. Dice que «hay gente que quiere mis libros dedicados y me los pide directamente. Los compro, Amazon me los vende al precio normal de cualquier cliente y le aplico 5 euros de gastos de envío. Ahora mismo tengo once paquetes en casa para llevar a correos», revela.

Sistemas de venta y promoción

Ofrece un dato que explicaría su decisión: «A mí me liquida Amazon desde Luxemburgo. Y en un solo mes cobro lo que percibía en un año completo en Random. Ahora tengo un sueldo decente mensual y sigo trabajando y publicando. Mi novela ‘La cuarta memoria’ recibió el Premio ‘Lloret negre’ a la mejor novela negra de 2022. Me invitan constantemente a festivales de Sevilla, Málaga u otros lugares», dice.

Navarro asegura que, en papel, puede vender alrededor de 2.400-2.500 libros al año, en total, y cada novela puede tener unas 40.000 descargas. «Con la pandemia, vivimos un momento extraordinario. Se leía mucho y se veían muchas series. Luego cayeron las ventas, y ahora hemos remontado de nuevo. La media de descargas de mis libros puede rondar, cada año, las 100.000». Recuerda que Amazon tiene varios sistemas de promoción de sus libros y «un operativo complejo que se negocia con transparencia»: la venta directa; las páginas más leídas, algo así como una tarifa plana; las páginas gratuitas, que se suele ceder a veces durante seis meses, y el Kindle Flash, que es un sistema de promoción para determinadas novelas.

Raquel Victoria, por ejemplo, es Técnica Sanitaria Especialista en Laboratorio. Ha escrito desde siempre, todos los géneros y ha hecho cursos: poesía, narrativa (novela y cuento), artículos y crítica literaria. «Debuté con ‘Las raíces de la encina’, en Certeza en 2013, pero luego hallé mi sitio en Amazon. Es un libro inspirado en los cuentos que me contaba mi abuela. A mí me interesa trabajar sobre todo en el universo femenino, es decir, la presencia de la mujer en la historia», señala.

«Es mi pasión. Por ahora no puedo vivir de ello. Noto el interés en la red. Sé que es una osadía, pero me la puedo permitir porque cuento con el apoyo de mi marido», confiesa Raquel Victoria

Eso se ve en sus libros posteriores: ‘La posada del pozo’ (2018), que sucede en los años 20 y la Guerra Civil española, y ‘De bordados a sedas’, de 2023, «otra historia de mujeres, con la lucha de clases de fondo, que transcurre en el siglo XIX», dice la autora y revela que ahora se dedica solo a escribir. «Es mi pasión. Por ahora no puedo vivir de ello. Noto el interés en la red. Sé que es una osadía, pero me la puedo permitir porque cuento con el apoyo de mi marido», confiesa.

Raquel Victoria ha abandonado su trabajo en el laboratorio para dedicarse a la literatura. A. C./Heraldo.

Manuela Montejano dice que no es escritora, pero la historia de su padre le ha llevado a escribir ‘De truhán a señor’, primero por su cuenta; el libro llamó la atención de Universo de Letras, que es un sello de pago de Planeta. Ha ido encargando de 50 en 50 ejemplares. Publico otro libro, como un diario, donde incluía frases y citas ajenas, que había pedido para su libro. Ahora trabaja en una nueva versión: su padre tuvo dos familias, una en Francia y otra en España y se codeó con personajes de Hollywood.

María Pilar Montoro es actriz, escritora y auxiliar de geriatría. Su pulsión literaria está ligada a Radio Alagón, donde le pidieron textos de viajes y donde ha leído una novela entera. Publica también teatro y cuento infantil y ha pagado sus ediciones en Desván y Círculo Rojo. “No se vende con facilidad. Hay que trabajárselo mucho, pero tampoco tengo un afán de venta sino de comunicar mis emociones y las cosas que me interesan que son muchas”, dice.

Guillermo Piedrafita es empresario y tornero. Ha editado y abonado tres libros en Círculo Rojo:‘Abrir el corazón, sin enterrar el alma’, ‘Jamás serás totalmente feliz si amas a un poeta’ y ‘Pensamientos, poesías, dedicatorias y escritos, que nunca quemé’. Él confiesa que ha publicado 200 ejemplares de los dos primeros volúmenes, y 100 del segundo. “Los hago para mí y para mis amigos. No tengo aspiraciones literarias”, afirma. "Círculo Rojo me lo pone fácil. Me ayudan en todo: en la corrección, en la maquetación, etc. Y el precio anda por 10 euros por libro", cifra que también confirman Manoli Montejano y María Pilar Montoro.