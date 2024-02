Cinco planes musicales y culturales para este fin de semana en Zaragoza

La música sonará con fuerza este fin de semana en Zaragoza. Los conciertos de importantes artistas nacionales y también una actuación especial de música inglesa serán algunos de los planes para hacer estos días en la capital aragonesa.

Manolo García y Café Quijano

El artista Manolo García actuará en el pabellón Príncipe Felipe este sábado a las 21.30 dentro de su nueva Gira de Teatros. El cantante y compositor catalán regresa a los escenarios aragoneses con un formato renovado más íntimo dónde interpretará canciones de su último trabajo como 'Mi Vida en Marte' o 'Desatinos Desplumados'. Dos temas que marcaron récords de venta, alcanzando el número 1 y 2 en las listas oficiales. En su actuación, tendrán hueco sus grandes éxitos como 'Pájaros de Barro' o 'Nunca el tiempo es perdido'. Las entradas siguen a la venta en la web de ticket master por 60 euros.

Otro de los grupos musicales más sorprendentes de nuestro país es Café Quijano. Este viernes llegará al Auditorio de Zaragoza con un show de más de dos horas donde presentarán su último disco, ‘Manhattan’, un viaje por la historia de la música. Será este viernes a las 20.30 y las entradas están a la venta desde los 30 euros.

The Beatles Symphonic Fantasy

Cambiando de idioma, la legendaria música de Los Beatles, uno de los grupos que ha marcado la historia a nivel mundial, cobra vida durante todo el fin de semana en el Teatro Principal para celebrar su 60 aniversario. 'Here comes the sun', 'Something' o 'Let it be' son algunos de los temas más escuchados que no paran de sonar pasen los años que pasen.

El renombrado director Damián Mahler y su orquesta sinfónica de 30 músicos e instrumentos interpretarán los temas más famosos de la popular banda británica. 'The Beatles Symphonic Fantasy' es un espectáculo que fusiona la fuerza y la majestuosidad de una orquesta sinfónica con los arreglos únicos del reconocido Mahler.

Lorena Gómez en el Teatro de las Esquinas

La cantante Lorena Gómez llega a Zaragoza con su gira 'Me vuelvo a la vida'. La ganadora en 2006 de la quinta edición de 'OT', acompañada de su banda 'Rocking Girls' formada únicamente por mujeres, ofrece un espectáculo cargado de emoción en el que repasará los mejores éxitos de su trayectoria musical.

Un concierto lleno de intensidad y emociones que tiene lugar en el Teatro las Esquinas de Zaragoza este viernes a las 20.30.

Bailes, canciones, malabares y acrobacias

El Teatro del Mercado acoge una obra destinada al público infantil basada en Zaragoza y una serie de peligros que acechan a la ciudad.

Un terremoto, una bomba, el cambio climático, y la contaminación serán algunos de los problemas a los que tendrán que enfrentarse el Capitán Spriki y todo su equipo que resolverán de las formas más divertidas y surrealistas. Bailes, canciones, malabares y acrobacias serán algunos de los ingredientes de este remolino de humor, acción y diversión harán mantener a todo el público inmerso en este espectáculo.