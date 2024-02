Lorena Gómez: "Me encanta sorprenderme y quizá al año que viene digo que voy al Benidorm Fest"

De su último disco, ‘Me vuelvo a la vida’ (2023), ha comentado que es como si fuera el primero. ¿Lo dice quizás porque ha podido plasmar su proyecto de una manera más libre?

Para mí este disco, definitivamente, es el primero por muchas cosas. Es el primero inédito porque los otros dos álbumes anteriores no lo eran y porque son composiciones mías. Son mis historias, mis vivencias y, como siempre digo, mi verdad más absoluta.

Es difícil escoger, pero, ¿qué temas del álbum son más significativos para usted?

Uf, es como qué dedo me corto que no me duela. Pero diría que ‘Me vuelvo a la vida’ porque fue el inicio de todo. También ‘Si yo pudiera verte’, que es el tema que le dedico a mi madre; la que le dedico a mi hijo también, que se llama ‘Pequeño gigante’, y ‘Combatir el dolor’, porque es una canción que habla un poco de la resiliencia que se tiene cuando pasas por un momento un poco difícil y te armas de valor para conseguir salir adelante.

Hace poco visitó la academia de ‘OT’ contando su experiencia como ganadora de la quinta edición. ¿Cómo recuerda aquel momento que cambió su vida?

Cuando a veces estoy un poquito más desanimada, pienso en eso y me vengo muy arriba porque tuve la suerte de poder vivir aquello, ganar un concurso en el que yo había deseado tanto participar y lo recuerdo, la verdad, de una manera muy intensa.

Comentó que no hay que obsesionarse con el éxito masivo, pero tiene que haber alguien detrás que apoye y también que su música llegue al público...

Por supuesto. Lo único que dije fue que no se volvieran locos con los números. Que es importante, que todo el mundo tenemos nuestro público, pero que no se obsesionaran por llegar en tan poco tiempo al éxito rotundo porque al final todo lo que sube muy rápido tiende a bajar más rápido todavía. Simplemente, era para que estuvieran prevenidos y preparados. Ojalá a todos los que han estado ahí dentro les vaya muy bien. Pero es un mundo muy difícil y hay que ser realista.

En ‘OT 2006’ coincidió con el cantante zaragozano Daniel Zueras. ¿Mantienen el contacto?

Sí, claro. Además es uno de los artistas invitados del concierto de esta noche. Vamos a cantar una canción juntos por primera vez porque nunca lo habíamos hecho juntos, ni estando en la academia de ‘OT’. Así que va a ser algo en primicia.

¿Qué más puede avanzar sobre el ‘show’ de esta noche?

Va a ser superenérgico y lleno de fuerza porque las canciones tienen muchísimo mensaje, y sobre todo vamos a pasarlo superbién junto a mi banda, las Rocking Girls Band. Somos todo mujeres en el escenario. Vamos a disfrutarlo como una salida de amigas y a transmitir eso también al público. Ya que es viernes noche, que aproveche la gente y después de ahí se vayan motivadísimos a su casa o a donde sea.

Poder vivir de la música, ¿es un sueño alcanzado? ¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a cantar?

Es un sueño alcanzado, gracias a Dios. Desde que tengo uso de razón siempre quise ser cantante. No he hecho otra cosa que ser cantante porque ya comencé en mi adolescencia, gané ‘Operación Triunfo’ con 19 años, y a partir de ahí ya nunca me he bajado de un escenario. Habrá momentos mejores, peores, pero siempre pienso que la música me ha acompañado y me va a acompañar hasta que mi voz me lo permita.

En su carrera ha probado como actriz de telenovelas en Miami. ¿Ha pensado alguna vez en retomarlo en España?

Creo que el mundo de la interpretación es más complicado que el de la canción, si cabe. Con la música tengo suficiente, de momento, aunque si sale algún proyecto de actriz por supuesto que me encantaría.

¿Qué opina de la canción ‘Zorra’, de Nebulossa, que representará a España en Eurovisión?

Lo que está claro es que si va Eurovisión es porque la gente la ha pedido y porque gusta. Ante eso, ante el voto del público, no se puede decir nada en contra. Luego habrá polémica o no, pero la realidad es la realidad.

Y usted, ¿se presentaría a Eurovisión si se lo propusieran?

Si algún día estoy preparada y encuentro el momento, la canción y todo, no lo descarto. De momento me voy a centrar en lo mío, que es estar componiendo ya para el próximo disco, hacer la gira y terminar con todo lo que tengo este año, que es mucho. Pero nunca se sabe. Quizá al año que viene digo de repente que voy al Benidorm Fest. A mí me encanta sorprenderme, diariamente.