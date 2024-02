Ariana Grande colaborará con Mariah Carey en el remix de su tema 'Yes, And?' 

La cantante Ariana Grande anunció este miércoles que la "única e inigualable" Mariah Carey se sumará a su último sencillo 'Yes, And?' con un remix que se publicará este viernes y que para ella es un "sueño hecho realidad".

"Realmente no hay suficientes palabras. Gracias desde el fondo de mi corazón por este sueño hecho realidad y por impregnar mi pequeña canción de tu brillantez y magia, Mariah Carey. Significa más para mí de lo que jamás podría expresar y estoy deseando que todo el mundo escuche esto. Te amo eternamente", escribió la cantante de 30 años en Instagram.

La publicación de Grande está acompañada de una fotografía en la que ambas están juntas y en menos de una hora alcanzó un millón de "Me gusta".

Esta es la segunda colaboración entre Grande y Carey. La primera fue en 2020 con una versión de 'Oh Santa!', junto a Jennifer Hudson, y en diciembre de 2023 la autora de 'Thank U, Next' apareció en el espectáculo de Navidad que Carey ofreció en el Madison Square Garden de Nueva York.

Grande ha sido abiertamente fan de la carrera de Carey y sus potentes voces comenzaron a ser comparadas desde que en 2012 la actriz de 'Sam & Cat' hizo una versión del sencillo 'Emotions' que la diva del pop popularizó en 1991.

Actualmente Grande está trabajando en los últimos detalles de su próximo álbum de estudio, el séptimo de su trayectoria, que llevará por título 'Eternal Sunshine' y verá la luz el 8 de marzo.

Grande también forma parte de la nueva versión de la película 'Wicked', dirigida por Jon M. Chu, prevista para el 27 de noviembre y en donde interpreta a la bruja buena del Mago de Oz, Glinda, mientras que Cynthia Erivo encarnará a la bruja Elphaba.