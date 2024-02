'La estrella azul' luce en Zaragoza "como una película vital y una lámpara para el espíritu"

La noche del preestreno de la película ‘La estrella azul’ en Zaragoza se tornó lluviosa, aunque fue un espejismo. La alfombra roja la empezaron a pisar los invitados y cuando llegaron los dos últimos, el director Javier Macipe, y el actor que interpreta a Mauricio Aznar, Pepe Lorente, escampó y en el cielo se abrió algún claro.

Probablemente allí arriba ya brillaba la estrella del cantante de Más Birras, "que será siempre la estrella que nos guíe". Con estas palabras de bienvenida agradeció el director la presencia del público que abarrotó el cine Palafox. "Esto es la constatación de que lo imposible es posible", sentenció. Muy cerca le arroparon los productores Simón de Santiago y Amelia Hernández.

Con Inge Müller en el corazón

Antes, sobre la alfombra roja, Pepe Lorente se acordó de la madre de Mauricio Aznar, Inge Müller. "Sin ella y sin el empuje de Javier no hubiera sido posible". A su lado, su pareja, la actriz Olaya Caldera, tenía claro que la película "llega directa al corazón y al alma porque toca temas universales".

Esta misma sensación se repitió entre los invitados. Junto a la escultura de cantante que estos días sorprende a los viandantes en el Paseo Independencia, obra de Daniel Elena y Joaquín Macipe, los integrantes de Almagato, Jaime González y Maribel Lardiés, transmitían emociones parecidas. "La vimos en San Sebastián y es como un buen libro, cuando lo relees le sacas mucho jugo y te llega más que la primera vez".

La productora Amelia Hernández, el director general Pedro Olloqui, la concejala Sara Fernández, el delegado del Gobierno Fernando Beltrán, Javier Macipe y Pepe Lorente, la alcaldesa Natalia Chueca, la diputada Ros Cihuelo, Natalia Martínez, de Aragón Televión, y el productor Simón de Santiago. Toni Galán.

La nómina de políticos fue amplia. La alcaldesa, Natalia Chueca, y la consejera de Cultura, Sara Fernández, se congratularon de poder revivir la Zaragoza de los años 80 y 90. El consejero de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, se refirió a esta obra como "un pequeño milagro aragonés que hace que nos tengan mucha envidia nuestros vecinos". También asistieron el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, y Charo Lázaro, diputada de Cultura de la Diputación de Zaragoza.

El actor Rubén Martínez confesaba haber oído "tantas cosas buenas y, además, la protagoniza mi amigo, casi hermano, Pepe Lorente, que estoy impaciente". Esa sensación, la actriz María José Moreno, con una estrella sobre su mejilla, la tradujo en una exclamación: "¡Por fin, qué ganas!".

Los ‘oregoneses’ Jorge Asín, Marisol Aznar y David Angulo entraron al cine con discreción, lo mismo que Joaquín Cardiel, bajista de Héroes del Silencio y fan de Más Birras. Del reparto se dejaron ver Alberto Solobera y Guillermo Mata, dos de los actores/músicos que acompañan a Mauricio. Y aunque no sale en ella, Cuti Vericad ha aportado mucho en el trabajo previo. Por supuesto, también acudió.

Más discretos fueron los integrantes originales de Más Birras, Miguel Mata, Víctor Manuel Jiménez y Mariano Ballesteros. No pasaron por el ‘photocall’, pero en el patio de butacas comentaron que tenían muchas ganas de verla.

Los compañeros de Almagato, el grupo de música argentina que fundó Mauricio Aznar. Toni Galán.

La pasión por el Real Zaragoza

A la nutrida y variada representación se sumaron los deportistas Carlos Pauner y Xavi Aguado. "Aunque apenas traté a Mauricio -aseguró el montañero- tengo ganas de revivir esos años tan bonitos". Para el futbolista y excapitán blanquillo fue "una sorpresa" conocer hace unos días que "yo era un ídolo de Mauricio en los 90 cuando él era socio del Zaragoza; no lo sabía, me lo dijo Javier Macipe y se me pone la piel de gallina al recordarlo".

La cantante Carmen París también intuía que iba a ser un pase especial. "Sé que me voy a emocionar; compartimos escenario y era un tipo estupendo, un gaucho que nació en Aragón". Pero de todas las impresiones previas, tal vez la del actor Jorge Usón, que la ha visto tres veces, fue la más emotiva: "Es una película vital y una lámpara para el espíritu". Ahí queda eso.