Bunbury reaparece de su 'letargo' público con un vídeo

Tras un final de 2023 muy intenso (de hecho lo fue todo el año), con una gira de reaparición en los escenarios que arrancó el 6 de diciembre en Buenos Aires, Enrique Bunbury andaba sumido en un 'letargo' público en este 2024. Sus apariciones y sus intervenciones brillaban por su ausencia.

Un silencio y un aislamiento que ha roto este viernes 16 de febrero con un vídeo que ha compartido en redes para recordar que están a la vuelta de la esquina de menos de 4 meses dos conciertos en México, el primero el 8 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México y el segundo el 12 en el estadio 3 de marzo de Guadalajara.

"Hola amigos de Ciudad de México y Guadalajara. Con mucha emoción me transmiten la noticia de que faltan muy pocos boletos para agotar ambas fechas. Tengo que darles las gracias a todos por su interés. Nos vemos bien pronto. No me fallen". Este es el mensaje que el artista zaragozano transmite a sus seguidores.

Cabe recordar que Bunbury ya agotó las entradas para los cinco recitales que ofreció en diciembre: el mencionado en Argentina, en Santiago de Chile (día 8), en Lima (día 11), en Quito (día 14) y Bogotá (16).

Una tendencia que espera repetir en la segunda parte de esta gira de retorno a los directos. Tras la incursión mexicana, el 'tour' continuará en el Forum de Inglewood de Los Ángeles (15 de junio), el Madison Square Garden de Nueva York (18 de junio), el Wizink Center de Madrid (29 de junio, ya agotado) y el colofón espectacular en el estadio de La Romareda de Zaragoza el 6 de julio.