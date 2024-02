Las guerreras fantásticas de Luis y Rómulo Royo se adueñan de Barcelona

La exposición 'El sueño de la fantasía', de los artistas aragoneses Luis y Rómulo Royo, inaugurada el pasado 1 de febrero, se ha convertido ya en uno de los éxitos del Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona, donde puede visitarse hasta finales de marzo. La muestra ha despertado un inusitado interés entre los aficionados al género de la fantasía y la ciencia ficción, entre los que la obra de los aragoneses es internacionalmente apreciada y aplaudida.

La exposición se articula en dos espacios del museo y, aunque presenta un panorama de la obra de ambos creadores, está protagonizada por el último proyecto en el que trabajan juntos, su 'Homenaje a Goya', en el que interpretan, con todo tipo de materiales y técnicas, desde pequeños dibujos a lápiz a grandes óleos, algunas de las obras más conocidas del pintor de Fuendetodos.

En octubre pasado los ilustradores ya presentaron un adelanto de este trabajo, al que se consagrarán en los próximos años, en el Festival Lucca Comics & Games, de Italia, el más importante de Europa en el campo de los cómics y videojuegos del género de la fantasía. El festival celebraba este año su 57ª edición y eligió a los aragoneses como principal reclamo.

En su trabajo más reciente, Luis y Rómulo Royo ofrecen su propia interpretación de obras tan conocidas como ‘El aquelarre’ o el retrato de María Teresa de Borbón. Además, en el recorrido de la exposición se integran obras de etapas anteriores de los artistas, como 'There's no future', 'Demo-crazy' o 'Time Erased the Kyogen Theatre'; junto a icónicas ilustraciones para la portada de sus libros, como las de 'New Malefic 2004' o 'Secret Reflections'; y trabajos para las aclamadas series 'Prohibited' y 'Malefic'.

El recorrido se completa con obras salidas directamente del estudio de los artistas y que nunca antes se han expuesto al público, como 'Athenea fleeing from Athenea', de Luis Royo.

Las que mayor interés despiertan, en cualquier caso, son las inspiradas por la obra de pintor de Fuendetodos. En noviembre pasado, a la vuelta de su exposición en Italia, Luis Royo señalaba que "el proyecto de revisar la obra de Goya con nuestra mirada apenas ha comenzado. Queremos seguir en ello al menos lo que queda de este año y todo 2024. Ya nos han ofrecido la posibilidad de hacer exposiciones, de publicar un libro, incluso una baraja, pero no queremos comprometernos a nada".