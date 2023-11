¿A qué artista aragonés le ha pedido la Galería Uffizzi un autorretrato?

La Galería Uffizzi de Florencia, considerada por los especialistas como el mejor museo de autorretratos del mundo, abrió en julio pasado doce nuevas salas en la primera planta del edificio. Parte de ese espacio recién generado se ha querido destinar al mundo del cómic y, por mantener el carácter del centro, pretende exponer allí autorretratos. La iniciativa se puso en marcha en 2021, antes de contar con el espacio para exponer las obras, bajo el nombre de 'Cómics en los museos' y con el apoyo del Ministerio de Cultura italiano. Desde entonces, y con la ayuda del festival Lucca Comics & Games, solicita cada año sendos autorretratos a dos grandes figuras del cómic internacional. Hasta ahora lo habían aportado Milo Manara, Lorenzo Mattotti, Altan y Will Eisner. Este año los artistas seleccionados han sido Frank Miller, el creador de 'Sin City', y el aragonés Luis Royo, a quien el festival Lucca Comics & Games ha dedicado una exposición en el Palazzo Ducale junto a su hijo Romulo Royo. En ella han 'revisitado' la obra de Goya.

"No soy muy de autorretratos -señala el ilustrador Luis Royo (Olalla, Teruel, 1954)-. No quería que el autorretrato se saliera de lo que me define y por lo que se me reconoce. Es un autorretrato en el que no miro al espectador, sino que estoy con la mirada baja, trabajando. Y luego he pintado algunos dragoncitos por ahí, pululando. En cuanto a la técnica, lo he realizado como cualquier otro trabajo, empezándolo con acuarela, pasando luego al acrílico con aerógrafo y terminando con óleo".

No es un autorretrato 'benévolo'. Luis Royo cumplirá 70 el año próximo. "Me he pintado con todas mis arrugas -se ríe-. Cuando te salen las primeras arrugas no te llevas bien con ellas, pero luego les vas cogiendo cariño. Te acaban dando una sensación de tranquilidad".

Luis Royo se ha convertido en el primer ilustrador de fantasía cuya obra entra en la Galería Uffizi. No es el primer español (Velázquez, Murillo..) ni el primer aragonés, ya que el museo cuenta en sus fondos con obras maestras como un 'Retrato de la condesa de Chinchón' de Goya.

Precisamente el pintor de Fuendetodos ha inspirado a Luis Royo su último trabajo. Junto a Rómulo Royo, su hijo, que ha desarrollado una carrera paralela (y en los últimos años convergente) como ilustrador y pintor, ha sido la estrella del Festival Lucca Comics & Games, el más importante de Europa en el campo de los cómics y videojuegos del género de la fantasía.

Luis Royo, entregando su retrato al director de la Galería Uffizzi, Eike Schmidt. Heraldo.es

El festival, que se celebra en la ciudad italiana de Lucca, acaba de clausurar su 57ª edición y este año había elegido a Luis y Rómulo Royo como sus figuras estelares. Luis es un viejo conocido del festival, ya que en 2016 ya imprimió sus manos en el Paseo de la Fama de Lucca. La pareja de artistas llevó a la cita de su obra, por separado y en colaboración y, por último, las primeras muestras de un proyecto de largo alcance en el que están trabajando: una visión personalizada y poblada de seres fantásticos de la obra de Goya. Su exposición se ha podido visitar en el Palazzo Ducale de Lucca desde el 14 de octubre hasta el 5 de noviembre. En las pinturas que han presentado, algunas de gran formato, han 'revisitado' pinturas como ‘El aquelarre’ o el retrato de María Teresa de Borbón. Además, los artistas aragoneses tenían estands propio en el festival, con obra original y ediciones limitadas y firmadas.

"El balance que hacemos de nuestra participación en el festival es muy bueno -añade Luis Royo-. La exposición ha sido muy visitada, según la organización una de las tres que ha recibido más público desde que se inició el festival. Y en los estands que teníamos, uno de obra original y otro de obra gráfica, hemos firmado y vendido mucho. Ha sido agotador pero estamos contentos".

Ahora, Luis y Rómulo Royo han regresado ya al tablero de dibujo y al lienzo en blanco.

"El proyecto de revisar la obra de Goya con nuestra mirada está apenas empezado -asegura el ilustrador-. Queremos seguir en esta línea al menos lo que queda de este año y todo 2024, dando nuestra visión de algunas obras de Goya, tanto por separado como en colaboración. Rómulo aparcará durante un tiempo sus proyectos artísticos personales para centrarse también en esto. Ya nos han ofrecido la posibilidad de hacer exposiciones, de publicar un libro, incluso de una baraja, pero no queremos comprometernos a nada. Miraremos la obra de Goya con nuestros propios ojos y, cuando hayamos acabado, ya se verán las posibilidades. En cierta medida, nos sentimos obligados, como aragoneses, y después de tantos años trabajando en el mundo de la fantasía, de ofrecer nuestra visión sobre Goya".