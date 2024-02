Valeria Castro: “La posibilidad de ganar un Goya con los chicos de Vetusta Morla me llena de alegría”

Valeria Castro es de La Palma. A estas alturas hay pocos aficionados a la música en España que no hayan oído hablar del talento de esta joven canaria de 24 años (quinta del 99) que sacó en marzo de 2023 su primer elepé, ‘Con cariño y con cuidado’. Este disco le ha llevado de gira desde entonces. Zaragoza albergará el que será de momento -no se descarta algún salto extra- el último concierto español de esta larguísima gira, que además de llevarle por todo el territorio nacional, peninsular e insular, le ha conducido hasta Turquía y diferentes puntos de América Latina. El próximo verano también pisará la República Checa.

Castro actuará en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza el próximo 13 de septiembre (21.00) y las entradas están a la venta en Ibercaja con precios que oscilan entre los 22 y los 34 euros. La artista ha tocado ya en las tres provincias aragonesas: Zaragoza ciudad (Bombo y Platillo y Teatro de las Esquinas, con sendos llenos), Monasterio de Veruela, Pirineos Sur en Lanuza y El Jardín de los Amantes en Teruel. En todas partes dejó hermosa memoria de sí, antonímica con el Tenorio, gracias a una propuesta musical dulce que no empalaga por estar llena de verdad.

Este sábado 10 de febrero opta a su primer Goya a la mejor canción, y va en comandita con Vetusta Morla: ‘El amor de Andrea’ es una de las favoritas de la gala que se a a celebrar en Valladolid. “La verdad es que la posibilidad de ganar un Goya con los chicos de Vetusta Morla me llena de alegría -comenta Castro- y aunque tengo su poquillo de nervios, pensar en esa noche me trae el recuerdo de tantas galas vistas en casa con la familia. Ahora me tocar estar adentro, y muy bien acompañada, además”.

Buenos recuerdos

La palmera recuerda perfectamente uno de sus primeros contactos profesionales con suelo aragonés. “Fue en Bombo y Platillo, y aunque no acababa gira sí suponía el último antes de un parón: la gente fue muy cálida y recuerdo que pensé que había que aprovechar el momento, que a veces las cosas cambian de pronto, la gente ya no te escucha y nunca sabes si volverá toda esa suerte. En Aragón siempre me han tratado con cariño. Ojalá mantenga la fortuna a mi lado”.

En directo, la banda que arropa a Valeria Castro tiene una energía especial, desde los histriónicos Marco Niemietz (contrabajo) o Pablo Cáceres (guitarra y charango) a los milimétricos y Iván Mellen (batería y percusiones) o Laia Alcolea (teclado). “La clave es formar una familia, mi equipo es justamente eso. Algo está vivo cuando tocamos, porque lo hacemos para la gente que viene a vernos, pero también para nosotros: la química es brutal cada día, y quizá eso hace que el público se sume a ese sentimiento”.

Sobre La Palma y el papel que ha asumido como portavoz popular de su isla natal, la artista opina que “la idiosincrasia palmera es tirar para adelante, he crecido con eso. La desgracia que vivimos aún se sufre hoy, seguimos recuperándonos; tengo una responsabilidad, un pequeño altavoz y me siento bien poniendo el foco en algo que me importa, que forma parte de mi vida. La siguiente llamada tras tocar es siempre a mi madre o a mi abuela, la realidad no se apea nunca de mi presente”.

Punto y seguido al final de verano en Zaragoza

La despedida de este ‘Con cariño y con cuidado’ tendrá a Zaragoza como una de las últimas citas. “Hemos ido añadiendo pequeños detalles, colaboraciones… cada concierto ha adquirido una nueva dimensión, y llegaremos a Zaragoza con todo el bagaje de lo aprendido. Luego vienen más novedades, que no puedo anunciar aún, ya sabes -ríe- pero se están cocinando ya. Sigo escribiendo canciones, y el año pinta muy bien: ha empezado con este sueño de la nominación a los Goya, y con paciencia y calma seguiremos poniendo el corazón para que pasen cosas bonitas”.