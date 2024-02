Cristina S. Viñuales: "En el arte busco siempre nuevos retos y sensaciones"

Cristina S. Viñuales inauguraba hace unos días la muestra ‘Orgánica’ en la Sala Ámbits del Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona). Explica la artista, que está en proceso de cambio y de maduración de su obra.

“La exposición de la nueva serie ‘Orgánica’ está compuesta por piezas de diferentes tamaños, siendo las protagonistas las de mayor envergadura o con posibilidad de composiciones múltiples en horizontal y vertical. En realidad éste es el esquema que me gusta seguir siempre. La exposición incluye además una mini-serie: ‘Orgánica-Love’, que está compuesta de unas reproducciones digitales de ilustraciones relacionadas. Y también va acompañada de un audiovisual, donde muestro la creación de diferentes piezas y otras sorpresas”, dice la creadora, que no niega que se encuentra en una nueva fase de su vida creativa, fiel a la investigación.

¿Qué ha querido hacer, qué le preocupaba?

Lo que he querido hacer es experimentar sin límites con nuevos materiales, inventar una técnica distinta a todo lo anterior. Me sumergí en un estudio de texturas y creación de efectos, con mucha ‘cocina’, como suelo decir, mucha ‘masa’, muy de ‘tocar’ y ‘pringarme’, y sobre todo muchas estructuras iniciales fallidas hasta el acierto. En definitiva, jugar con mucha química. Los cuadros son bloques aparentemente de piedra o hormigón, con gran profundidad de volumen y variedad cromática.

Dentro de esa evolución y de esa apuesta por la manufactura, ¿entre qué ideas se mueve?

Pictóricamente hablaría de una 'deconstrucción' de todo lo que he realizado anteriormente. Por pura inquietud he pasado por diferentes evoluciones durante toda mi trayectoria (figurativo, realismo, abstracción...) hasta que empecé a darle a la creación de efectos. Me he dejado llevar por las sensaciones de manipular productos que deforman el soporte, hasta que se detiene y queda prácticamente indestructible. Esto, junto con lo que representa en su temática, me ha aportado satisfacción y comodidad en su realización. Ha sido un reto crear piezas con una apariencia pesada, aunque ligera de peso en la realidad.

Cristina S. Viñuales mezcla obras de pequeño y gran formato con un audiovisual y aborda la Vida, la Naturaleza y la Supervivencia. Archivo C. S. Viñuales.

¿En qué se basa? Creo que le importan los temas eternos.

La temática está inspirada claramente en la Vida, en la Naturaleza y en la Supervivencia, y representa el avance y crecimiento de lianas, raíces o tentáculos que se aferran a grandes bloques de piedra o de hormigón, visualmente son muy corpulentos. Son la lucha por la Vida, para mí hablan incluso del Amor.

O sea que está casi todo lo decisivo del ser humano. ¿Sucedió algo especial en su vida, en qué momento desarrolló este trabajo?

La idea de esta serie nació durante el confinamiento, que se inició en marzo de 2020. Y la primera pieza que di por válida la bauticé como ‘Orgánica #1’. Nombre que quedaría para la serie completa. Como todo el mundo, cuando parecía que se acercaba el fin del planeta, disponía de más tiempo y muchas ganas de algo nuevo, de encontrar estimulación, así que está plenamente influenciada por esta época. Posteriormente tuve que hacer un parón general de dos años, por motivos familiares (agravamiento de salud de mi madre, a la que dediqué toda mi atención hasta su fallecimiento). A finales del 2023 y actualmente, he retomado con mucha fuerza esta serie y esta temática, que para mí es obvio, no es en absoluto casual.

¿Sabe ya qué busca en el arte?

En el arte busco siempre nuevos retos y sensaciones. Evolucionar al máximo cada vez. Inquietudes que también tengo con el Arte y el Diseño aplicados a las Nuevas Tecnologías. Y en esta exposición en concreto busco itinerancia por diferentes ciudades, y sigo trabajando en esta ‘Orgánica’ ininterrumpidamente para que se siga ampliando, ya que esta técnica aún me pide más y me asaltan muchas ideas. Por algo será.