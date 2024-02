Los zaragozanos Naiara y Juanjo, finalistas de Operación Triunfo

Era un secreto a voces. Habían sido los únicos concursantes que no habían sido nominados por el jurado de 'Operación Triunfo' y este lunes tampoco fallaron. Los zaragozanos Juanjo Bona y Naiara se convirtieron este lunes por la noche en los primeros finalistas del programa, que terminará el próximo 19 de febrero.

Naiara revolucionó el plató al ritmo de su propia versión de 'Despechá', de Rosalía. El público bailó y coreó la canción junto a la de Pastriz, que terminó su actuación lanzándose sobre bailarines que estaban entre la audiencia.

Juanjo interpretó la ochentera canción 'Take on me', del grupo a-ha, en la que recorrió el escenario bailando con diez maniquís de él mismo hechos de cartón.

El jurado valoró en positivo esta vez, puntuando la trayectoria de los concursantes desde que comenzó el programa. Naiara se llevó tres 9,5, la mayor puntuación, sumando 28,5 puntos. Solo por encima de Juanjo, que consiguió 27.

la actuación de Naiara:

La actuación de Juanjo:

La expulsada y el tercer finalista

Chiara fue la expulsada de la noche en su duelo con Lucas. El uruguayo recibió el 67 % de los ocho millones de votos emitidos en la app del programa durante la última semana.

Los profesores eligieron a Paul Thin para que fuera el tercer finalista. Así que serán Lucas, Ruslana, Bea y Martín quienes se disputen los tres puestos restantes. Uno de ellos quedará fuera del concurso el próximo lunes.

A partir de ahora solo quedan dos galas para llegar al final del concurso. Los tres primeros finalistas cantarán el próximo lunes sin presión en la gala once. Serán los otros cuatro concursantes quienes tendrán que convencer al jurado, los profesores y la audiencia para ocupar los tres puestos restantes de la final a seis que se celebrará el lunes 19 de febrero.