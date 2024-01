O’Carolan, el quinteto que mezcla los sones de Irlanda con el folk aragonés, festeja sus 30 años

ZARAGOZA. «Veníamos de tocar en la Expo de Sevilla-1992 con un grupo de reelaboración del folklore aragonés, Cornamusa, con el que llevábamos una singladura de diez años. Afortunadamente, éramos totalmente eclécticos en nuestros gustos musicales. Lo mismo escuchábamos a Pat Metheny o King Crimson que nos zambullíamos en ‘Fonte do Araño’ de Emilio Cao o en ‘Les acrobates et musiciens de Lo Jai’. La música era pasión y libertad en una ciudad donde bullía la cultura y varios de los componentes de Cornamusa (Susana Arregui, Chema Aracarazo, Julián Ansuategui y Miguel Ángel Fraile), junto con Pilar Gonzalvo, que tocaba el arpa irlandesa, quedamos prendados de la forma de componer de Turlough O‘Carolan, ese arpista ciego cuyas melodías nos cautivaron desde el principio», recuerda el gaitero Miguel Ángel Fraile, que asume una voz coral que habla por los miembros del grupo O’Carolan, que celebra en 2024 sus primeros 30 años.

Turlough O’Carolan se convirtió en un espejo y en un hontanar de sonidos. «Esa mezcla de música tradicional y clásica (hasta Beethoven fue un gran admirador suyo) hizo de detonante a la música que íbamos a hacer y de paso, “tomar prestado” el nombre del compositor al que admirábamos como emblema de grupo», explica Fraile. De pronto se unió a la banda Jesús Acero, con sus ‘mussetes’ y ‘bouzuki’. «Nuestras composiciones con base en las melodías de Turlough O’Carolan, así como otras melodías del arco atlántico, entraron a formar parte del repertorio con el que compusimos tres discos: ‘Alrededor de una vela’, ‘La llave de los sueños’ y ‘El reloj secreto’», dice.

A partir de entonces. O’Carolan ha realizado giras por España, Escocia, Francia… y todos esos conciertos «dieron valor a esa música tan especial que hacíamos, buscando siempre la unión de timbres inusuales y la belleza en las melodías», insiste Fraile. Recuerda que con la complicidad del propietario José Ángel Rodicio, ‘Rodo’, convirtieron La Campana de los Perdidos en su segunda casa, «donde tocábamos habitualmente y nos nutríamos de las maravillosas músicas de todos los estilos que por allí pasaban».

"Y llegamos a nuestro último disco ‘Caleidoscopio’, donde las músicas de composición propia, las melodías populares aragonesas e incluso una pequeña sinfonía científico-musical, conforman el pequeño resumen en forma de disco de lo que ha sido este grupo a lo largo de treinta años", dice Miguel Ángel Tapia

Así anduvo el quinteto, creciendo, explorando sonidos y campos de sensibilidad acústica, hasta que decidieron ensanchar su discografía volviendo la mirada al folklore aragonés. Añade Fraile: «Mudanzas, albadas y bailes de la tradición aragonesa se empaparon de las enseñanzas de Turlough O’Carolan en esa fusión de estilos que nos había acompañado durante casi veinte años». Entonces publicaron el álbum ‘Nota de Paso’, que inauguraba esa nueva faceta del grupo, acompañados por el cuarteto Concuerda, «realzando más esa mezcla de música popular y clásica», con aroma céltico.

Una grabación inolvidable

O’Carolan celebró entonces, hacia 2014, sus primeras dos décadas «con un concierto inolvidable» en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, que se grabó en un DVD. «Tuvimos tiempo de coquetear con la ciencia, y en concreto con las ciencias geológicas, en un apasionante trabajo de ciencia, poesía, música y pintura. El disco que se llamó ‘Tierra: poemas y música de las esferas’. Y llegamos a nuestro último disco ‘Caleidoscopio’, donde las músicas de composición propia, las melodías populares aragonesas e incluso una pequeña sinfonía científico-musical, conforman el pequeño resumen en forma de disco de lo que ha sido este grupo a lo largo de treinta años».

Son 30 años de actividad, de sueños, conciertos y fraternidad musical. Cuatro de los cinco integrantes originales de O’Carolan (ahora Ernesto Cossío ha sustituido a Chema Arcarazo) apuestan por edificar «un refugio secreto de vida, libertad y belleza».

Los discos que ha publicado O'Carolan hasta ahora. Si todo va bien en 2024 volverán a componer para un nuevo disco. Archivo O'Carolan.

UN RECITAL EN COMPAÑÍA EN LA MOZART

«O’Carolan no es solo música: es compañerismo, amistad y el trabajo de casi una vida. El camino del futuro no es fácil. El camino no es fácil. La música, tal y como la entendemos, es pasión y crear una belleza que nos lleve y conduzca al oyente a un estado difícil de explicar, donde las emociones afloran naturalmente. Dedicarse profesionalmente en la actualidad a una concepción así, requiere de un enorme trabajo no siempre comprendido como tal pero, lo cierto es, que cuando nos ponemos a tocar juntos, la magia surge y nuestras mentes vuelan llevándonos a ese estado de bienestar que es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí», añade Fraile.

Todo este proceso, este viaje en el tiempo y en la exploración de sonidos e instrumentos cristalizará en un gran concierto el domingo 4 de febrero en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza del grupo, a las 11.30. Estarán acompañados por Jesús Acero, con ‘mussete’ y ‘bouzuki’; Jesús Pescador en los recitados; el cuarteto Concuerda (Noelia Gracia, Cecilia Grilló, Jorge Marco y Antonio Uriel) y la Orquesta de cuerda de la Escuela de Música y Danza del Ayuntamiento de Zaragoza, que dirige Adoración Sánchez.

"El concierto será un repaso a las melodías que nos hicieron sentir algo especial y que esperamos que sepamos transmitir al público que hasta allí se acerque para acompañarnos", dice Miguel Ángel Fraile.

El quinteto, aún con Chema Arcarazo, con el cuarteto de cuerda Concuerda. Archivo O'Carolan.