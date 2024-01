Sergio del Molino, sobre el Premio Alfaguara: "Es la más ‘zaragocica’ de mis novelas"

El escritor aragonés Sergio del Molino vivió ayer una jornada de locos. En principio, tras sus habituales horas de lectura y escritura, tenía previsto acudir a la librería Cálamo a las siete de la tarde para presentar la última obra de Xavier Nueno. Pero una llamada telefónica trastocó por completo su agenda. A esas siete de la tarde, por el contrario, estaba en Madrid, ya había dado una rueda de prensa y empezaba a someterse a una retahíla de entrevistas y posados fotográficos que le dejó extenuado. Y todo porque ha ganado la última edición del Premio Alfaguara de novela, uno de los más prestigiosos en el ámbito hispanohablante.

La obra vencedora de la XXVII edición del galardón, presentada bajo el seudónimo de Patricia Bieger, se titula ‘Los alemanes’ y, en cierta medida, cierra un círculo personal y literario. En 2009, y cuando aún era periodista de HERALDO, Del Molino publicó ‘Soldados en el jardín de la paz’, libro en el que recogía sus investigaciones sobre la huella de los 350 alemanes procedentes de Camerún que se refugiaron en Zaragoza tras la Primera Guerra Mundial.

‘Los alemanes’ es heredera de aquel trabajo de investigación. Arranca con la llegada a Cádiz de dos barcos con más de 600 alemanes a bordo. La mitad de ellos se acaba instalando en Zaragoza y en la capital aragonesa formarán una comunidad con fuertes lazos. Entre ellos se encuentra el bisabuelo de Eva y Fede, quienes, casi un siglo después, se encuentran en el cementerio alemán de Zaragoza en el entierro de Gabi, su hermano mayor. Son los últimos miembros de la familia Schuster.

La familia y el infierno

"Esta es la más ‘zaragocica’ de mis novelas. Cuento la historia de esta familia zaragozana, que ha tenido fábricas y un alto estatus social pero que está en decadencia, y en pleno declive recibe la visita de unos señores que quieren hacer una importante operación urbanística y, para conseguirla, les chantajean con un secreto de su pasado. Cuento la historia de esos alemanes del Camerún, pero desde el presente".

La novela trata también sobre cómo los nazis que se refugiaron en España después de la Segunda Guerra Mundial reactivaron su ideología en su país. "Con sutileza alumbra el infierno que puede llegar a ser, en ocasiones, la familia, y deja en el aire preguntas incómodas", asegura el fallo del jurado.

Del Molino no quiere desvelar mucho más. "En la novela no hay primicias históricas, pero sí presenta una historia muy poco conocida. Aparecen nazis clásicos y neonazis. Hay una investigación histórica que está ahí, y en la que se mueven los personajes. Pero es una ficción, una novela que cuenta la historia de esos alemanes. No soy un escritor de eurekas ni de grandes epifanías, y la peripecia de los alemanes del Camerún me ha acompañado durante muchos años. Siempre había querido escribir una novela sobre ella pero no encontraba ni el hilo ni el tono adecuados. Y no fue hasta que dejé de pretender escribir una novela histórica cuando los encontré. Fue en ese momento, cuando me decidí a trabajar en una novela sobre el hoy, sobre la ciudad actual, cuando la obra se empezó a escribir ella sola".

El Premio Alfaguara de novela, fallado ayer en su XXVII edición, está dotado con 175.000 dólares (160.000 euros) y Sergio del Molino presentó su obra al certamen bajo el título provisional de ‘El espíritu de la escalera’. ‘Los alemanes’ será el título definitivo con el que llegará a las librerías el próximo 21 de marzo. En 19 países, puesto que el galardón es uno de los más importantes del ámbito hispanoamericano.

"Los personajes no son reales, pero sí su epopeya", subrayaba ayer un escritor que no quiere que los lectores de Zaragoza, Pamplona y Alcalá de Henares, ciudades en las que están asentados en la actualidad los descendientes de aquellos alemanes del Camerún, busquen alguna hebra de realidad en la cuerda de la ficción. Pese al tráfago de entrevistas, Sergio del Molino se mostraba ayer especialmente satisfecho por el galardón. Autor de culto en países como Argentina, Perú, México y Colombia, el premio va centuplicar el número de sus lectores en Hispanoamérica.

"En un mundo cada vez más globalizado, las fronteras culturales siguen existiendo de alguna forma –aseguraba–, y aunque en España se publican, se leen y se valoran las obras de escritores hispanos, el camino inverso es muy difícil. Este es uno de los pocos premios que tiene vocación de lenguaje universal, y el hecho de que se publique simultáneamente en 19 países es muy importante para mí".

La editorial Alfaguara cumple este año 60 años de vida y ha querido que el jurado de su galardón sea excepcional. Lo han formado los escritores Sergio Ramírez (ganador en 1998 con ‘Margarita, está linda la mar’), Juan José Millás, Rosa Montero, Manuel Rivas y Laura Restrepo (ganadora en 2004 con ‘Delirio’). Al premio concurrían 800 manuscritos, la mitad de ellos procedentes de España y el resto de otros países.