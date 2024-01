Lo nuevo de Emma Stone, Hugo Silva y Ana Polvorosa llega a los cines

‘Pobres criaturas’, de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone; ‘Los tres mosqueteros: Milady’, con François Civil como D’Artagnan; ‘Un mal día lo tiene cualquiera’, el debut de Eva Hache en el cine con Ana Polvorosa, y ‘Faro’, con Hugo Silva, son algunas de las películas que llegan este viernes a las salas aragonesas.

El controvertido director griego Yorgos Lanthimos cruza en ‘Pobres criaturas’ (cinta basada en la novela homónima del escocés Alasdair Gray) elementos de fantasía gótica, ficción histórica y ciencia ficción para recrear el mito de Frankenstein desde un enfoque contemporáneo y feminista, con Emma Stone interpretando a Bella Baxter, el personaje principal del filme.

Martin Bourboulon dirige de nuevo al elenco de ‘Los tres mosqueteros: D’Artagnan’ en la segunda parte dedicada a Milady (‘Los tres mosqueteros: Milady’) de una más que probable trilogía. Después de que secuestran a su amada Constance (Lyna Khoudri), el joven mosquetero D’Artagnan (François Civil) se propone rescatarla, lo que lleva a una incómoda alianza con la misteriosa Milady de Winter (Eva Green), a quien había dado por muerta.

La humorista Eva Hache debuta en la dirección de largometrajes con ‘Un mal día lo tiene cualquiera’, una comedia casi negra que cuenta la historia de Sonia (Ana Polvorosa), una mujer responsable, ordenada y con el sentido de la norma muy integrado, que una noche, cuando va a tirar la basura, se encuentra a una vieja amiga del colegio. A partir de ese momento, todo escapa a su control.

Hugo Silva es el padre de una adolescente que se enfrenta a la pérdida de su madre en ‘Faro’, un filme de género con trasfondo de drama familiar dirigido por Ángeles Hernández y producido por David Matamoros (’El hoyo’).

Tras presenciar la muerte accidental de su madre, Lidia y su padre se refugian en un faro para lidiar con el dolor, pero las pesadillas se apoderan de Lidia, dañando aún más la relación con él. Ambos tendrán que aprender a confiar el uno en el otro antes de que las pesadillas se conviertan en reales.

El músico que lo fue todo

Dirigido por la cineasta estadounidense Lisa Cortes, el documental ‘Little Richard: I am everything’ rinde tributo a un icono del ‘rock and roll’ que marcó el mundo de la música, Richard Wayne Penniman, Little Richard, cantante, compositor y pianista estadounidense, pero también de la moda y la cultura popular al ser uno de los primeros ídolos adolescentes.

‘El último soldado’, dirigida por Terry Loane, es una narración basada en hechos reales donde Pierce Brosnan da vida a Artie Crawford, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de Irlanda del Norte que huye de su asilo para llegar a Francia a tiempo de conmemorar el 75 aniversario del desembarco de Normandía y ‘despedirse’ de su mejor amigo caído en combate.

Jade Halley Bartlett debuta en la dirección con Jenna Ortega (‘Miércoles’) como protagonista absoluta de ‘Miller’s girl’, un ‘thiller’ sensual en el que los límites de la relación de un profesor y su alumna se difuminan.

Una adaptación del famoso cuento de Óscar Wilde, ‘El fantasma de Canterville’, de tono gótico y pensando en un público preadolescente, una valiente y adorable mariposa de una sola ala llamada ‘Patrick’ que viene de Canadá y el largometraje ‘La fiesta de los pitufos’ son las tres propuestas de cine de animación que completan los estrenos de la cartelera aragonesa.