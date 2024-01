Carmen Castán: "Cariñena son mis raíces, mis amigos, sus cielos azules y sus campos verdes y rojos"

Carmen Castán Beamonte es una mujer rodeada de amigos. Apasionada, con buena memoria y proclive a desandar los tiempos idos de su infancia y adolescencia en Cariñena, cuando su madre llegó a tener hasta tres tiendas, cuando las jóvenes de la centralita telefónica parecían modelos y llegaba el primer ascensor a la localidad. De todo ello -y del perro boxer Cyrano, de las radionovelas, de las braguitas de perlé y de los calzoncillos marianos, de los relatos que conforman la vida- habla en su libro de cuentos, impresiones y recuerdos ‘Tejidos y confesiones’ (Diversidad literaria, 2023), que presentaba el jueves 25 en la Librería General, que se llenó de público.

¿Desde cuándo y por qué escribe?

Escribo en un blog desde 2008. ¡Hace ya 15 años! Lo hago como entretenimiento y también me sirve como autoconocimiento y descubrimiento de cosas que ocurren en mi entorno y me hacen reflexionar. Me gusta invitar a la reflexión a los demás también cuando me leen. Comencé el blog como terapia para salir de una etapa oscura y triste en la que sufrí acoso laboral y tuve que reinventarme como profesional, todos mis valores se pusieron en jaque.

¿Y qué ocurrió?

Decidí recuperar la alegría y la ternura que me arrebataron a través de la escritura. Después comenzaron los encargos para bodas, cumpleaños, incluso alguna carta de amor, que me ha pedido alguna compañera. Y ahí sigo...

Recuérdenos cómo ha sido y cómo es su presencia en las redes.

Durante el confinamiento escribí cada día, con un vídeo complementario que rodábamos en casa y declaraba cada día un día mundial inventado.

¿Cómo?

Sí, sí. El día del entusiasmo, de la armonía, de la belleza, … y subía durante todo el día frases, relatos, fotografías, música… relacionados con el particular día mundial que había decidido. Me sirvió de entrenamiento y además participaba en un foro con la escritora Rosa Montero, muy divertido, en el cual sigo participando en Facebook, aprendiendo. También de profesora de escritura creativa, en un curso ‘online’ a la autora aragonesa Aloma Rodríguez, a la cual seguía desde hacía tiempo en diversos medios: radio, prensa y su propia… Me gusta mucho leer a Jesús Ferrero.

La plaza de Cariñena donde se hace la gran fiesta con la impresionante fuente de los chorros por donde sale el vino. Archivo Castán.

¿Habla del autor de ‘Belver Yin’ o ‘El efecto Doppler’?

Sí, sí. Lo leo desde adolescente porque es amigo de mis hermanas y ha estado en casa, en Cariñena y en Madrid.

Ya ha citado Cariñena. ¿Cómo surgió este libro?

Me entero de que Salvadora, una vecina de Cariñena y amiga de mi madre, es tatarabuela, y tenía algunos relatos en los que salía ella y sus hermanas. Decidí pasarlos al papel y publicar el pequeño libro con la pretensión de reconocer y devolver solo un poquito del cariño y ternura que ella me dio de niña.

¿Qué le debe a sus padres como materia literaria?

Mis padres han sido emprendedores y luchadores y han tenido un sentido de familia y amistad como ya no hay. Me han enseñado a no rendirme y tirar para adelante, a ser solidaria y generosa, a ser sociable y a dar importancia y valor al otro, sea quien sea. Todos se merecen el mismo respeto y a todos hay que tratarles como personas únicas y averiguar qué es lo que les hace especiales. En Cariñena he vivido hasta que terminé la carrera (soy trabajadora social), y me puse a trabajar en Zaragoza.

¿Qué tenía de especial Cariñena, por qué no se podía olvidar de ella?

Mis raíces, mis amigos, sus cielos azules y sus campos verdes y rojos. He coleccionado momentos y personas maravillosas y muy valiosas para mí.

¿Cuál ha sido la recepción en el pueblo tras la presentación en el Teatro Olimpia?

Ha sido genial. Me han escrito unas cosas preciosas. La Asociación de Mujeres de Cariñena ha sorteado ejemplares. Me paran por la calle y me abrazan y me dan las gracias por haber sacado a uno o a otro.

¿Y ahora qué?

Pues a seguir y a pensar y a disfrutar y a seguir aprendiendo. A pesar de mi edad hay que seguir buscando cosas, y casos que te interesen y te ayuden a llevar la vida de un modo más divertido y amable. ¿Mi siguiente proyecto? Estoy preparando una exposición fotográfica con un fotógrafo que contactó conmigo por Facebook para ponerle texto a sus fotos, resultó que es un artista famoso y que formó parte del grupo Yeti con Ouka Leele, y estamos moviendo el resultado. Para mí ha sido un esfuerzo tremendo y me he desnudado en alma y mente. He hecho un gran esfuerzo de poner 40 textos a 40 imágenes, que quizá sean dignas de psicoanalizar. Y le estoy dando vueltas a una posible novela.