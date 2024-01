Javier Gutiérrez: «Siempre he dicho que en España hay mejores actrices que actores»

Un matrimonio en proceso de destrucción recibe una mala noticia inesperada, la pérdida de un hijo y emprende un viaje geográfico y emocional que les transforma. Este es el punto de partida de ‘Honeymoon’, un largometraje dirigido por Enrique Otero y protagonizado por Javier Gutiérrez y Nathalie Poza, que llegó a las pantallas españolas el pasado 12 de enero. Tan solo semana y media después, este miércoles, su protagonista, Javier Gutiérrez, ha visitado Zaragoza para participar en el ciclo ‘La buena estrella’ y hablar de su película, pero esta ya ha desaparecido de la cartelera. Así está el cine español. "Entiendo el punto de vista del exhibidor -aseguraba Javier Gutiérrez tan solo unos minutos de participar en el ciclo que organiza la Universidad de Zaragoza-. Pero me gustaría que se le hubiera dado alguna oportunidad más para ver si el público se animaba. Esto es algo que genera mucha frustración; me la genera a mí, que soy actor, imagínense al director, que llevaba 10 años sin abordar una película. En filmes como éste entra mucho en juego la maquinaria del márquetin. Y esta es una película de un millón de euros sin ninguna gran productora detrás".

Podría regresar a la cartelera, que todo es posible, o tener una larga vida en las plataformas. El caso es que no ha sido una película más en la trayectoria de Javier Gutiérrez. "Cuando leí el guión no lo dudé, es un texto fantástico, de personajes, con una gran amalgama de géneros que podría parecer un pastiche aunque no lo es. Es un filme muy osado y sorprendente –señalaba–. Es una ‘road movie’ que transita por el drama y el humor negro con toques de ‘thriller’. El tipo de película que me gustaría ver como espectador".

Una producción, según subrayaba "con un reparto de campanillas". "Valoro mucho el compromiso de actores y actrices con sus personajes y en esta película lo ha habido. Siempre he dicho que en este país hay mejores actrices que actores, aunque nosotros seamos más. Y, en ese sentido, para la película ha sido una suerte tener a Nathalie Poza de protagonista femenina. Es una de las mejroes actrices de España y, gracias a ella, el director pudo tener distintos puntos de vista sobre la historia".

Formado en el teatro a través de la compañía Animalario, Javier Gutiérrez se reveló al gran público gracias a sus papeles en series de televisión como ‘Águila roja’ y ‘Los Serrano’. Su trabajo ha recibido distinciones como dos Premios Goya (por ‘La isla mínima’ y ‘El autor’), la Concha de Plata del Festival de Cine de San Sebastián (‘La isla mínima’) o el premio Ondas por la serie ‘Estoy vivo’. Ha protagonizado películas como ‘Campeones’, ‘La hija’ o ‘Modelo 77’, series como ‘Vergüenza’ y funciones teatrales como ‘Los santos inocentes’ o ‘El traje’. Para cada medio emplea distintos instrumentos actorales.

"Ponerse delante de una cámara no es lo mismo que subirse a un escenario. Son diferentes desde el gesto a la proyección de la voz. Pero yo creo que los que nos formamos en el teatro tenemos una ventaja, y es que estamos acostumbrados a trabajar a fondo los textos para darle ‘alma’ a los personajes. El teatro me ha servido mucho para interpretar en el cine, aunque eso no impide que haya actores y actrices magistrales que no hayan hecho teatro en su vida, como Javier Bardem. Cuando llegué a Madrid a los 18 años desde Ferrol no me veía haciendo otra cosa en la vida que no fuera ser actor. El secreto es tomárselo muy en serio, y trabajo, trabajo, mucho trabajo. Luego, también, hay que tener una pizca de suerte».

Y Javier Gutiérrez no para. El próximo 5 de abril se estrenará ‘Pajaros’, película de Pau Durà en la que trabaja junto a Luis Zahera y Teresa Saponangelo. "Es una comedia que gira en torno a dos perdedores", señala. Luego se estrenará la serie ‘El caso Asunta’, sobre el asesinato de Asunta Basterra, aunque Netflix no ha precisado la fecha. Además, el actor protagoniza ‘El traje’, obra de teatro que en junio llega a Madrid y que en septiembre iniciará gira nacional. "De momento no hay fecha para traerla a Zaragoza", aseguraba este miércoles.