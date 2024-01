Así es la serie sobre Balenciaga que ya se puede ver en Disney +

"He establecido una relación íntima con él, le comprendo muy bien". Lo decía el jueves Alberto San Juan, el actor que da vida a Cristóbal Balenciaga en la serie que este viernes ha estrenado Disney +.

La aseveración no es cualquier cosa, teniendo en cuenta el carácter más que discreto, incluso esquivo del modisto de Guetaria. Católico, homosexual, esquivo con la prensa y obsesionado con la perfección, jamás expresó opiniones políticas o potencialmente controvertidas. "El hecho de que el costurero escondiera su persona de la mirada pública es un dato interesante", contó. "Se saben datos objetivos de su vida, de lo que hizo y de lo que no, lo que permite imaginar su vida", añadió el actor que reconoce que ha sido un reto interpretativo: "Nunca me había enfrentado a un trabajo así".

La serie, de 6 capítulos, ha sido creada por Lourdes Iglesias y el trío de directores que forman Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, que han cosechado premios y prestigio con películas como 'La trinchera infinita' o 'Handia'. La trama navega por los 30 años que el diseñador de Guetaria residió en París tras trasladarse desde San Sebastián, ciudad que vio sus inicios, y por ella pasan el mundo de la alta costura, sus relaciones con los grandes de la moda como Coco Chanel, así como las tensiones empresariales, sus lazos familiares o su homosexualidad.

Rodada en más de 90 decorados y localizaciones en País Vasco, Navarra, Madrid, París, Burdeos y Toulouse cuenta en el elenco con Belén Cuesta, en el papel de Fabiola de Mora y Aragón; Josean Bengoetxea (el empresario Nicolás Bizkarrondo), Cecilia Solaguren (su mujer, Virgilia Mendizabal), Thomas Coumans (Wladzio D´Attainville, pareja y socio de Balenciaga), Adam Quintero (Ramón Esparza, pareja y colaborador del diseñador) o Anouk Grinberg, como Coco Chanel.

Como no podía ser de otra manera, la dirección de vestuario de la producción tiene un papel destacado. De ella se han encargado Bina Daigeler y Pepo Ruiz Dorado, que han conseguido trajes que "se han convertido en un actor más".

"El vestuario tenía que reflejar fielmente el espíritu y los diseños vanguardistas de Balenciaga en cada época", ha dicho Daigeler, quien ha recordado que estas piezas se han recogido en una exposición en el Real Jardín Botánico de Madrid, que se podrá visitar hasta el próximo viernes.