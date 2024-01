Talento al cubo: Anabel Alonso, Dani Rovira y El Brujo actuarán en Aragón este trimestre

Más allá de la programación de los teatros municipales zaragozanos -Principal y Mercado-, el primer trimestre del año trae una oferta muy variada a los teatros privados aragoneses más relevantes. Por su parte, aunque de titularidad municipal, el teatro Marín (bastión de las artes escénicas en la ciudad de Teruel) propone como espectáculo más relevante de las próximas semanas el musical ‘Mulan’ sobre la princesa Disney, previsto para finales de 2023 y que finalmente se pospuso al próximo 4 de febrero por indisposición de la protagonista.

En Zaragoza, el Teatro de la Estación abre boca con Bocaccio y ofrece este viernes 19 ed enero ‘Las historias del decamerón’, adaptadas por el transalpino Simone Negrin en el formato de narración oral. En el fin de semana del 20 y 21 (dos pases, sábado y domingo) llega la exitosa adaptación teatral de Mariano Rochman ‘Sofá y dos cuerpos’, basada en dos cuentos de Carver.

Los jueves de poesía seguirán su curso (entrada libre) en este escenario con Helena Santolaya y Marta P. Campos (25 de enero), Olalla Castro y María Pilar Benítez (22 de febrero) y María Paredes con José Blanco (21 de marzo). El 26 de enero se propone ‘Showroom’, danza y ‘performance’ con las portuguesas Manuela Ferreira y Rita Morais, y los dos siguientes días el Teatro Guirigay abordará en clave de comedia ‘Estebanillo González, soldado y bufón’.

El ciclo ‘A escena’ con los alumnos de la Escuela de Teatro de la Estación tendrá presencia escénica del 2 al 18 de febrero; el 24 y 25 llega ‘La última tarde de virginia Woolf’, de Encarnación Ferré, y el 16 y 17 de marzo será el turno del calderoniano ‘El castillo de Lindabridis’. El 23 y 24 de marzo se cambiará de estación en la Estación con ‘El último baile’, de L’Horta Teatre.

Arbolé, plural

El jueves 18 y viernes 19 de enero, ‘He venido a hablar de mi libro’ llega al teatro del Parque del Agua con el sello de Alberto Castrillo-Ferrer en la dirección y la actriz y cantante Esther Ballestero sobre el escenario;es un este montaje articulado en torno a la música de Kurt Weill. Arbolé, que sigue alternando el teatro de adultos y la música en vivo con su peculiar idiosincrasia titiritera, tiene el sábado y domingo próximos a ‘Los músicos de Bremen’ y el último fin de semana de enero hará hueco a otra obra infantil:‘Ñam, catering chef’, con Agustí Conalgas. Además, el 29 de enero llega allá ‘Bee, el rebaño’.

Febrero en Arbolé comienza (3 y 4) con ‘Alizia’, otra muestra de la consabida genialidad de la compañía aragonesa Mikrópera. El día 9 del mes llega Flamencool, con Josemi Carmona a su vera: una noche musical con duende, como ocurrirá el día 16 con el homenaje a Ludovico Einaudi que hace Simple Ensemble Music World. El 10 y 11 se vuelve a los títeres con ‘¿Cuántas estrellas puedes contar?’, y el 17 y 18 los vascos Teatro Paraíso Antzerkia traerán ‘Entrecajas’.

El 24 y 25 de febrero, Arbolé se abrirá a la danza con ‘Formas’ y Zig Zag, mientras que el 3 de marzo será el turno de ‘La mona Simona’ y el disfrute en clave familiar gracias a la compañía La Sonrisa del Lagarto.

Las Esquinas, al copo

El templo de los monólogos en Zaragoza se ha sacado de la manga este trimestre tres ‘Noches de la risa’:el próximo jueves 18 de enero, el 15 de febrero y el 14 de marzo. Este viernes 19 y sábado 20 llega ‘Striptease’ con Morfeo Teatro y el penúltimo domingo de enero hay tributo musical a Supertramp.

‘Si tu te vas’, de Pepa Plana, arrancará sonrisas el 25 de enero, y ya no quedan entradas para el concierto de Los Zigarros el día 26. El monólogo de Pablo Ibarburu copará la atención el 27 de enero, el domingo 28 será todo Abba con The New Experience y José Luis Urben se irá hasta la música variopinta de nación azteca el 29 con ‘Mexico en las venas’.

En febrero, el teatro de las Delicias comienza con ‘Vive Molière’ el día 2 y ‘El genoma del pavo’, último espectáculo de Rafa Maza con Fabiolo, el día 3. ‘Queenmanía’ aterriza el 4 por la mañana y Andreu Casanova propone su análisis de la ‘Tindermania’ por la tarde-noche. En el nuevo ciclo (van 16) de ‘Teatro Rebelde’ en las Esquinas, el 7 de febrero se programa ‘La suerte’, de Pérez & Disla y el 14, ‘Sexpiertos’, de Tanttaka; el 8 sigue ‘Yo sobrevivi a EGB’, de Jordi Merca, y para acabar de atomizar la semana, Soziedad Alkoholika estará en concierto el 9 y Antonia San Juan doblará el 10 y 11 con su ‘Entrevista con mi hija Mari’.

La música en vivo tiene un giro temático notable el 16 con Lorena Gómez, y los Pantomima Full ya han vendido todas las entradas para sus shows del 17 y 18 de febrero. Más monólogos: ‘Macho grita’, de AlbertoSan Juan, llega el 21 y ‘Pizpireto’, de David Puerto, el 22. Ismael Serrano cantará el 23, ‘La Celestina’ en títeres pide turno el 25 de febrero y ‘Menina’, con Nuqui Fernández, el 28; ‘Gordas’, de Teresa López y Mara Jiménez estarán el 29. Por su parte, ‘El viaje del monstruo fiero’, de Rafael Álvarez ‘El Brujo’, irá en marzo al Olimpia oscense (10) y Las Esquinas (23 y 24).

Huesca, amor al cine y al teatro

El Teatro Olimpia propone hoy la proyección de ‘Un amor’, de Isabel Coixet, yel 25 de este mes se proyecta el documental aragonés ‘Cazando lo invisible’ de Mirella R. Abrisqueta. Dentro del festival Alucine, el día 26 de enero llega la película ‘El incidente alienígena del pequeño Alan’;el 27, doble tanda de cine con ‘La isla de las aves, Eli y otros cuentos’ por la mañana y ‘Robot dreams’ de Berger por la tarde, y el 28 habrá otra doble sesión con teatro matinal (‘La biblioteca encantada’) y un clásico de 1980: ‘Parchís, la guerra de los niños’ por la tarde.

El cine en el Olimpia sigue el 30 de enero con ‘Vidas pasadas’, de Celine Song, y ‘Nomadland’, del ciclo Economía y Cine, el 1 de febrero. El día 2, Anabel Alonso dará vida a la Celestina en la obra teatral del mismo nombre, y el 8 se proyectará la cinta ‘24 hour party people’ sobre el fenómeno sociomusical ‘Madchester’. La película de Kaurismaki ‘Fallen leaves’, actualmente en cartelera, se ofrece el 13 de febrero en el teatro oscense, y ‘El soplón’ se proyecta el día 15, lo mismo que ‘El viejo roble’ de Loach el 27.

‘La zona de interés’, cinta de Jonathan Glazer, se ofrece el 5 de marzo, y el 19 otra película muy aplaudida este año: ‘Anatomía de una caída’, de Justine Triet, y el 24, Dani Rovira recibe la primavera en el Olimpia con su nuevo espectáculo ‘Vale la pena’.