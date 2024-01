Coque Malla: "Vengo a Zaragoza con ganas, hubiera sido un drama cancelar"

Coque Malla (Madrid, 1969) comienza este sábado 13 de enero en Zaragoza su nueva gira. Defiende las canciones de su disco ‘Aunque estemos muertos’, junto a una selección de su amplio repertorio previo, y lo hace con una sensación agridulce: feliz por la respuesta del público zaragozano (las entradas para su concierto de hoy a las 21.00 en el Teatro de las Esquinas se agotaron hace tiempo) y fastidiado por las seis semanas de bota ortopédica que tiene por delante, después de romperse el quinto metatarso del pie izquierdo.

“Sí, me han hecho la broma –apunta el artista, que ya estaba ayer por Zaragoza– y ha sido todo el mundo. ¡Oye, has entrado con buen pie en el año! Y yo “sí, sí”. No es muy original la gente –ríe– pero qué le vamos a hacer. Lo que tenía claro es que quería tocar; si es sentado, sentado será. Vengo con ganas, hubiera sido un drama cancelar”.

A pesar de la mala pata, Malla viene de meses muy satisfactorios. El premio Ondas no se recibe todos los días. “Fue estupendo, sí. Es un premio muy creíble, hay otros que parecen más de compromiso o de cumplir la papeleta, pero en esta profesión nuestra, los Goya y los Ondas son tremendos, y quizá aún más el Ondas, porque viene de gente de tu gremio. La palmadita en la espalda de los compañeros sienta muy bien. Eché mi discurso y parece que caló. Vaya, que en encantaría ser como Dylan y no asistir a las galas de entrega por estar yendo en bici en Alaska, pero no soy así y lo disfruté mucho”.

Malla aprovechó para romper una lanza por la nueva generación de melómanos. “Hay más chavales y chavalas de lo que parece investigando y escuchando música interesante; también es cierto que hay una ocultación de cierta música, cosa que antes no ocurría, y no tiene sentido, tampoco si lo hacen desde el punto de vista comercial. Lo que hacen Dylan y los Stones aún llena estadios”.

Las musas y el mus

Coque Malla aborda el proceso creativo con calma. Juega, prueba, pule y vuelve a jugar. “No soy un músico en busca de inspiración, lo mío es un proceso muy largo y por eso tardo tanto entre disco y disco. Los años me ayudan a entender los patrones que se van repitiendo, los veo venir; mis discos son como conclusiones, reflexiones musicales abstractas de las etapas que voy viviendo. Necesito vivir esas etapas y sacar eso que suena tan pedante llamado concepto, o clima del disco”.

Malla aclara que “cuando hablo de etapas no me refiero a cosas cerradas, pero sí hay saltos, cambio. En este disco, creo el clima está más definido y mejor conseguido que en el resto de mi discografía. Es un viaje inmersivo del que no sales hasta la última nota. Han pasado unas cuantas cosas: la edad y las cuentas que haces al sumar años, la paternidad, perder a mis padres y dejar de ser hijo, la pandemia y el trauma que nos trajo… Es un disco inquietante a veces, oscuro, pero también vital, hasta luminoso. Empecé a escribir letras, até cabos, vi cosas comunes... Solo quedaba tirar del hilo.

El madrileño ha resuelto un problema que llegó a acogotarle: el silencio entre el público durante los conciertos acústicos. “En Zaragoza vamos a teatro y vengo con banda, pero ese problema se resolvió de raíz. Después de una serie de malas experiencias hace años, alguna también en vuestra ciudad, le dije al mánager que nunca haría otro acústico con la gente de pie. Sentados, sí. Solucionado. También es verdad que en esa época iba poca gente a mis conciertos: ahora es otro rollo, pero igualmente evito esa combinación tan peligrosa”.

Ahora toca gira, pero Malla piensa ya en nuevos retos. “Estoy pensando en un disco nostálgico de aniversario, otra vez con duetos. Será gente buena, claro, gente como Jacobo Serra, cuya voz dulce y perfecta ya asoma en ‘Aunque estemos muertos’. Su disco ‘Doce’ es una obra maestra, para mí era el número uno en cualquier lista de los mejores discos del año, a mucha distancia de cualquier otro. Es un disco que no se ha hecho nunca en ese país”.

Zaragoza está muy unida a la carrera de Coque Malla desde los años mozos con los Ronaldos: eso sí, entre los grandes momentos vividos en esta ciudad, el madrileño se queda con uno reciente. “Kase.O, maño ilustre, conmigo en el escenario en el Vive Latino de 2022. Fue un momentazo. Ya había sido un rosario de anécdotas grabando antes: eso sí, se entregó al máximo. Un gran tipo”.