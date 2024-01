Coque Malla tocará este sábado en Zaragoza con "una bota de Robocop"

El concierto que Coque Malla ofrecerá este sábado 13 de enero en el Teatro de las Esquinas ha levantado mucha expectación. El intérprete y compositor madrileño arranca en la capital aragonesa su gira de 2024 para presentar el disco 'Aunque estemos muertos'. Buena prueba del interés despertado es que las entradas se agotaron hace semanas apenas salieron a la venta.

Sin embargo, los elementos parecían posicionarse en contra de Coque Malla y de sus fans zaragozanos por un contratiempo. El que fuera líder de Los Ronaldos se rompió el quinto metatarso del pie izquierdo, circunstancia por la que lleva una férula muy aparatosa. Un hecho que para nada va a aguar la fiesta porque el artista ha decidido seguir adelante. De hecho, este mismo viernes ya estará en Zaragoza para ensayar para la cita del sábado.

Coque ha compartido esta historia en su cuenta oficial de Instagram, un texto que ha acompañado de una fotografía suya con la 'bota' ortopédica inmovilizadora. "Tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala es que, como veis, me he roto un hueso. Concretamente el quinto metatarso del pie izquierdo. La buena, es que después de haberle dado muchas vueltas el equipo y yo, y de haber consultado a los médicos: no vamos a suspender un solo concierto", explica.

Coque Malla, con su "bota de Robocop". Instagram

Una circunstancia que, evidentemente, afectará sus actuaciones, aunque su actitud es tremendamente positiva para encararla. "Me temo que los primeros 'shows' (es pronto para saber exactamente cuándo me libraré de la bota de Robocop), los tendré que dar sentado y os perderéis mis habituales y gráciles bailes al más puro estilo Nuréyev... pero no vamos a cambiar una sola coma del tremendo y muy diferente espectáculo que hemos preparado para vosotros".

Y prosigue con su promesa de diversión y espectáculo: "Os juro que me voy a dejar el alma y que, en contrapartida, cantaré mejor que nunca porque estaré quietecito... y la energía va a ser exactamente la misma, si no mayor. Ahora en serio, siento de verdad esta putada, pero estas cosas no se pueden planear y a veces la vida te da una bofetada sin saber de dónde y por qué te viene. Que todas las bofetadas sean como esta... ¡Nos vemos el 13 en Zaragoza!".