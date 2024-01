El Cubero: "Quiero ser torero: dejo el cubo de cubero y cojo el capote y la espada"

Viene a resultar que el Cubero no se llama Cubero…

Como bien dice, me llaman Cubero, pero no me llamo Cubero.

Vaya lío, Cubero…

Mi nombre es Juan José Luengo Bustos.

¿Y por qué le llaman Cubero?

Porque trabajaba de cubero.

Llegados aquí, procede explicar la profesión de cubero.

Cubero, en el mundo de los toros, es quien lleva el cubo lleno de refrescos en el graderío.

O sea, el aguador.

Eso es. A mí me llamaban Juanjo hasta 2008. Hasta entonces, ademas de estudiar en los jesuitas de Zaragoza, trabajé como mozo de almacén, carretillero, camarero...

Ha dicho hasta 2008.

Efectivamente. En 2008, comencé a currar en la plaza de toros de Zaragoza con Miguel Campos ‘el Chapi’, que era el encargado de los bares. Yo fui a pedir trabajo como camarero, pero me dijo que solo tenía trabajo de cubero. Con el Chapi trabajé nueve años, aunque al año ya me hizo empresario de la plaza de Corella.

A usted le gusta tocar ‘parné’, tela marinera...

Me gusta trabajar, sobre todo.

¿Y el Cubero dejó de trabajar de cubero...?

No. Era empresario en plazas de tercera (Ejea, Alfaro, Calahorra, Ricla…), pero me llamaban para trabajar de cubero en las plazas de primera (Madrid, Sevilla, Bilbao, Pamplona, Valencia…), pues vendía mucho en el tendido.

Y del tendido saltó a la arena…

Así es. Me apunté a la Escuela Taurina del Carmen con 21 años. Después, me fui a la Escuela Taurina de Tudela. Allí empecé a torear bolsines taurinos.

Bolsín… A este paso, vamos a tener que añadir un glosario con los términos taurinos utilizados en la entrevista. ¿Qué significa bolsín?

Bolsín es lo que se lleva el que gana el concurso novillero. Los gané en Sangüesa, Tafalla, Alfaro… Debuté sin caballos en Orozco (Vizcaya) en 2014.

¿Y con picadores?

Con caballos, debutaré en Ontur (Albacete) el próximo 19 de marzo de 2024.

Vuelve a los ruedos, entonces.

Eso es. Quiero ser torero. Dejo el cubo de cubero y cojo el capote y la espada.

¡Olé!

Me apodera Lucas Telaude, de Marsella. Hemos toreado juntos sin caballos, en tentaderos. Hemos concretado 10 novilladas picadas, además de los festivales.

Se anuncian tiempos de gloria en el toreo aragonés.

Hay novilleros que están arreando muy fuerte, como Cristiano Torres y Aarón Palacio, con unas grandes condiciones para triunfar.

Ya lo creo... Mucha casta, Cristiano, mucha. Y canela fina, Aarón.

También, Fran Fernando, Roberto Martín… Hay cantera.

En Ontur compartirá cartel con Carlos Gil ‘Riberita de Codo’.

Me une una gran relación con él. Lo he apoderado dos temporadas. También toreará Adrián Reinosa, con reses de José Luis Marca.

¿Por qué corte de toreo va a apostar sobre la arena?

Me gusta el torero poderoso, bajando la mano, de delante hacia atrás, y siempre puesta la muleta.

No dice nada, usted…

Me encanta Manzanares hijo.

¡Anda! Y a mí... Aunque chanelaba más Manzanares padre…

También me gusta la izquierda profunda de Talavante, el capote de Morante y el maestro Ponce.

Sí, pero Ponce es tan perfecto, tan lógico, que casi aburre… Toreando, igual que escribiendo, hay que tener pellizco, improvisar, sorprender... No mola tanto si sabes lo que va a suceder.

Tiene razón usted. Para mí, el más listo ha sido el Juli.

Cubero: en Zaragoza necesitamos un torero de verdad ya, con régimen de urgencia.

Lo voy a intentar. Ya tengo preparado el capote de Eduardo Burgos ‘Patato’ y la muleta de Daniel Roqueta. El capote está bendecido y todo por el arzobispo de Zaragoza en el Pilar.

Amén.

A ver si abrimos la puerta grande en Ontur.