Ainhoa Aldanondo: "Flipé viendo trabajar a Edward Norton y Scarlett Johansson"

Escribe, dirige y actúa en ‘Las cucarachas’. ¿Cómo surge la idea?

Pues a medias con mi amiga Arrate Echevarría, guionista y montadora audiovisual, quye ha ejercido en ambos terrenos en el proyecto. Hace dos años nos pusimos con el guión, en el que asoman inquietudes compartidas por la situación de crisis social, las desigualdades, el trato poco empático hacia nuestros mayores...

Su padre es donostiarra, pero su madre nació en el barrio Oliver.

Allá crecí, en las mismas calles en las que lo hizo mi madre. En mi imaginario había escenarios y vivencias acaecidas allá que quería reflejar en el corto, por lo que decidimos que fuera uno de los escenarios del rodaje. Solicité una ayuda a la producción en la DPZ, nos la dieron y decidimos lanzarnos a la aventura.

El corto es duro, como la vida misma.

Se reflejan algunas consecuencias sociales de la crisis económica, y reflexiona sobre cómo personas en apariencia incapaces de hacer ciertas cosas pueden llegar a extremos impensables.

Tiene a su pareja, Eduard Fernández, como asistente, y a Ramón Barea como protagonista.

Eduard acaba de rodar una película y vino a acompañarme hace unas semanas en el set del Vinos Chueca de Casetas. Como también actúo y había bastante figuración, quiso echar una mano. En el montaje espero contar también con su visión. Y de Ramón, que puedo decir... un lujo. Estrenarems este año, lo antes posible.

Sus lazos aragoneses se notan en el equipo del filme.

¡Claro! Cuento con Laura Contreras, maravillosa actriz y también buena amiga;Raúl Sanz, compañero en la escuela de Juan Carlos Corazza y que también lleva media vida en Madrid, como yo; otros intérpretes como Rufino Ródenas o Fernando Rojo, el director de arte Luis Sorando... Hay muchos aragoneses, además de profesionales llegados de Madrid.

Hizo usted el camino inverso muy pronto.

Estudié en la Escuela de Teatro de Zaragoza al acabar el instituto, simultaneando los esudios de Educación Social. Tuve la suerte de que Pilar Laveaga me llamase enseguida para el Teatro de la Ribera, y luego ocurrió lo mismo en el Teatro de la Estación, con profesionales increíbles. Lo que pasa es que me apetecía profundizar en el método y probar en el audiovisual;los dos primeros años en Corazza iba y venía desde Zaragoza, pero finalmente me instalé en Madrid. También estudié danza y trabajé en ese medio. Eso sí, cuando sale algo por casa, regreso encantada por Aragón. Suelo venir a ver a mis padres al menos una vcz al mes, y sigo en contacto con mis amigas del colegio Monsalud.

El teatro es un medio natural para usted.

Me ha dado grandes momentos; la obra ‘Incrementum’, dirigida por Sergio Peris-Mencheta, fue de los mejores. Éramos seis actrices en escena con los tiempos muy medidos, la ejecución era complicada y había mucho desgaste, físico y mental. Nos fue muy bien en toda España, y la verdad es que me sentí plena; fue una ocasión para poner a funcionar todos tus recursos. Quiero volver al teatro.

Wes Anderson la reclutó para un papel en ‘Asteroid City’.

Fue gracias a la directora de casting Sara Bilbatúa, un regalazo. Me conoce desde hace tiempo, y me llamó. Ni siquiera hice prueba. Fueron tres días de rodaje en Chinchón, donde montaron platós enormes en una zona que aparece como desértica en la película. Hay una parte de la historia que se articula en torno a Edward Norton, maestro en una especie de Actor’s Studio muy ‘sui generis’, y soy una de sus alumnas.

¿Qué estrellas pudo conocer en ese reparto tan coral? ¿Fueron agradables?

Flipé mucho viendo trabajar a Edward Norton yScarlett Johansson. Norton estaba siempre concentrado, pero al mismo tiempo era amable con todo el mundo. Willem Dafoe es un bromista, trataba de hacer sentir cómodos a todos sus compañeros. Scarlett también es sumamente amable. Me quedé con las ganas de coincidir con Tom Hanks, uno de mis actores favoritos. No le tocaba rodar en mis días. ¡Lástima!