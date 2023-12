Marta Lallana: "En el momento en que nos han dado espacio, las cineastas estamos ahí"

Marta Lallana está despidiendo un 2023 en el que se ha confirmado como una de las voces más interesantes del audiovisual aragonés y, por su progresión (tiene 29 años), es sencillo pronosticarle éxitos venideros. Ha sido aplaudida en estos meses su serie en Filmin sobre el escritor Terenci Moix ‘Terenci, la fabulación infinita’ y, sobre todo, su película ‘Muyeres’, sobre la preservación de la tradición oral y el cante popular en Asturias, que llegó al palmarés del Festival de Shangái y la Seminci vallisoletana.

"En mi generación ha habido una conciencia más clara de que el folclore era algo valioso y se iba a perder"

Se adivina un cambio de mentalidades y sensibilidades hacia el folclore, quizás impulsado por aquellos músicos que lo están abordando desde una perspectiva muy contemporánea; en el caso de Asturias al que usted dedica ‘Muyeres’, Lorena Álvarez o Rodrigo Cuevas, por ejemplo.

En mi generación ha habido una conciencia más clara de que era algo valioso y se iba a perder. Las anteriores, por lo general, vivieron esos años 80 y 90 de apertura, de internacionalización, tras la dictadura, cuando se miraba más hacia fuera. Ahora miramos también hacia dentro y lo utilizamos a un nivel artístico; no es continuar la tradición ‘per se’, de una manera purista, sino desde el presente, transformar con ella esos aires populares, esos cantares, esa sabiduría. Creo que es la única manera que tiene la tradición de sobrevivir en el mundo actual; no vivimos en el mundo de nuestros bisabuelos en que se mantenía como oro en paño.

¿Cómo encaja ‘Muyeres’ en este contexto?

Lo que he hecho es una película que habla de la pérdida de la memoria colectiva, del paso del tiempo; es una película poética y musical que trata también temas como la permanencia del paisaje. No es una película etnográfica ni tampoco solo ficticia. Quería contar una historia y que sus protagonistas fueran las últimas mujeres reales guardianas de esa tradición oral.

"Por mucho que 'Muyeres' sea una película que pasa en un lugar muy concreto de Asturias, no es localista"

Relatos similares, sobre las mermas en la cultura popular, pueden hacerse en Aragón...

Sí, en Aragón y en todos los sitios en realidad. Por mucho que ‘Muyeres’ sea una película que pasa en un lugar muy concreto de Asturias, no es localista, y eso lo está demostrando el público que la ve y se emociona sea de Asturias o de Shangái, de Francia o de donde sea. Porque es una historia muy universal que apela a cualquier persona que tenga una sensibilidad y una conexión con la vida, con su familia y con la pérdida de ciertas cosas.

Su ópera prima en el largometraje, ‘Ojos Negros’ (Biznaga de Plata en el Festival de Málaga de 2019), ambientada en el pueblo turolense donde usted tiene raíces, contó con la banda sonora de Raül Refree. Repite en su segunda película con este compositor y productor de referencia en España (ha trabajado con Rosalía, C. Tangana, Kiko Veneno, Mala Rodríguez, Sílvia Pérez Cruz, Niño de Elche, el citado Rodrigo Cuevas, Guitarricadelafuente, también el Sonic Youth Lee Ranaldo) y lo pone por primera vez delante de las cámaras, en un papel protagonista: interpreta al músico que se desplaza a Asturias para registrar el patrimonio popular en peligro.

Antes de escribir el guión, cuando fui a buscar por las aldeas a todas las mujeres que quería conocer, tuve el sentimiento de que llegaba tarde, de buscar algo que está desapareciendo, que en ese mismo momento se me estaba escurriendo de las manos. La sensación que víví en este viaje está escrita para el personaje de Raul, y es un poco la misma que él vivió en su proceso de búsqueda de canciones. Hace un personaje que no fue difícil de dirigir ni de actuarlo porque fue como una mezcla de mi proceso y del suyo. Al final teníamos como esa doble capa de que se interpretaba a sí mismo. La gente que lo conozca va a pensar que es real, que está haciendo eso para componer la banda sonora, y la que no sepa de su trayectoria lo va a leer como el nieto que va a recoger la herencia de su abuelo, como un forastero.

La de hoy es una buena oportunidad de ver ‘Muyeres’ en pantalla grande.

Además de este pase con coloquio, ha habido otros y habrá más en Aragonia. La película, como todas pero esta en concreto más, se tiene que disfrutar en el cine. Porque el ritual que implica un cine, con la sala oscura y rodeado de gente que está viendo y sintiendo lo mismo, es algo que potencia la experiencia. Y también porque tiene una fotografía y un sonido deliciosos.

‘Terenci, la fabulación infinita’ es su otro gran logro del año. ¿Cómo fue su gestación?

‘Muyeres’ es una idea original mía, nace de mí el guión, todo el proceso de investigación, la dirección. ‘Terenci, la fabulación infinita’ también lo considero un trabajo muy mío porque creo que he aportado totalmente mi punto de vista y tiene una mirada que es actoral y es propia mía, pero fue un encargo. Fue mucho más fácil de realizar en el sentido de que no hubo que esperar el circuito de financiación de películas como ‘Muyeres’, que son tiempos muy largo. Con esta estuve cuatro años y con la serie en un año y medio ya la habíamos hecho. Fue una experiencia superagradable y la disfrute un montón.

"Yo puedo hacer una película de acción, un 'thriller', igual que un hombre, pero desde donde lo estoy escribiendo no es lo mismo"

El cine de Aragón que más trasciende últimamente está a menudo hecho por mujeres (Pilar Palomero, Paula Ortiz, Nata Moreno...). ¿Qué valor le da?

Es significativo que, en el momento en que se nos ha dado espacio, estamos allí, no es que hayamos aparecido de la nada. Ahora podemos tener nuestros lugares y desde allí contar nuestras historias. Yo puedo hacer una película de acción, un ‘thriller’, igual que un hombre, pero desde donde lo estoy escribiendo no es lo mismo. Los hombres llevan escribiendo y dirigiendo las películas la mayor parte de la historia; ahora empezamos a ver numerosas mujeres guionistas, directoras, y también en puestos técnicos muy considerados de hombres como la dirección de fotografía.