Vuelve Terenci Moix, el escritor que hoy sería una estrella de Instagram

Terenci Moix se lo inventó casi todo. Fue pionero de una manera de ser y estar en el mundo que, 20 años después de su temprana muerte, víctima del tabaquismo, se antojan como visionarias.

Moix (Barcelona, 1942) pertenece a ese grupo de escritores que -en una incipiente democracia y con una televisión pública en viaje hacia la modernidad, a ratos desmelenada- fue enseguida muy consciente de la importancia de la popularidad. La alentó y, sobre todo, la disfrutó. Novelista superventas, tiene también el honor no solo de ser el primer homosexual de España en salir del armario públicamente, sino también de desplegar un activismo al respecto tanto por su influyente discurso de personaje conocidísimo como por su propia forma de vida, siempre al margen del qué dirán.

"El problema de la homosexualidad es más profundo, pienso en ese muchacho de 14 años que está en una oficina temiendo que lo descubran, o ese hombre casado y con tres hijos... Creo que se banaliza, el homosexual no es un señor que está un cabaret", le decía a Mercedes Milá en los primeros 80.

Ese compromiso y haber estado en todas las salsas, su ausencia de remilgos a la hora de contar intimidades -casi un exhibicionista emocional-, el ser sabedor del potencial de los medios, simpatiquísimo y deslenguado, y con querencia a la vida de "amor y lujo", lo hace muy compatible con las ropajes actuales de la fama. Moix llegó incluso a transformarse físicamente delante de España: tras un desengaño amoroso, se puso peluquín, se arregló la dentadura y se entregó a una vida de derroche. Incluso pregonaba sus intentos de suicidio, nunca llevados a cabo realmente, y que sus allegados interpretan en la serie como una manera de atraer la atención, de la que el propio Moix llegó a bromear en público.

"Terenci de mayor hubiera sido la bomba", dice la guionista Anaïs Schaaff en la serie documental ‘Terenci Moix:la fabulación infinita’, que acaba de estrenar Filmin y se encuentra ya entre las más vistas. "En la tercera edad hubiera sido brutal, seguiría haciendo lo que le daba la gana, aún más (...). Sería la persona de 80 años con más seguidores en Instagram".

La producción, dirigida por Marta Lallana, recupera la figura del escritor tan mediático en vida y cuya imagen se ha difuminado en estas dos décadas.

En cuatro capítulos de aproximadamente una hora, asistimos a un retrato en absoluto complaciente de Moix, desde su infancia al final de su vida. Se hace en boca de muchos de sus amigos íntimos -la actriz Nuria Espert, la fotógrafa Colita, Boris Izaguirre o el poeta Luis Antonio de Villena-, y también de los que fueron sus dos parejas más importantes: su gran amor, el actor Enric Major, y el fan que se convirtió en compañero, Pablo. También habla Vicente Molina Foix, su primer novio, o la dueña de Bocaccio, el local de Barcelona donde se reunía la llamada ‘Gauche divine’. Así, la serie es de paso el retrato de una época apasionante.

‘Terenci Moix: la fabulación infinita’ es un relato más personal que literario, que navega por el terreno de los grises, el de las contradicciones humanas, las luces y las sombras de su protagonista y de su obra. Se recuerdan retazos de la que fuera su amplia biografía por partes, ‘El peso de la paja’, o de su libro más exitoso, ‘No digas que fue un sueño’, Premio Planeta.

Moix aparece como la persona cultísima y brillante que era, dueño de un magnetismo irresistible en lo personal y en lo profesional, aunque con tendencia a virar hacia lo manipulador. El propio Moix reconocía públicamente lo complicado de su carácter. "Hay un amor enfermizo, que es seguramente el que yo tengo", confesó en televisión tras romper la relación con Major, lo que calificó de "cataclismo, como si me hubieran amputado un brazo". Y en otra, dijo, entre la ironía y la amargura: "La crueldad siempre la cometes con la gente a la que amas, si no, no tiene mérito"

No es sin embargo la serie un ajuste de cuentas. Bien al contrario, resulta una celebración de su vida y de su humanidad. También de la vigencia de su carácter y su forma de entender la vida y el trabajo: su biografía da pie a reflexionar sobre temas tan actuales como la salud mental, la homofobia, las relaciones tóxicas, la fama, la amistas o la eterna dicotomía entre lo que se considera alta literatura o de consumo de masas.