¿Qué canciones de Héroes del Silencio ha rescatado Bunbury en su gira?

El regreso de Bunbury a los escenarios, con cinco escalas este mes de diciembre en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, ha sido "apoteósico", tal y como lo han definido varios periódicos locales. Una excelente forma de retornar a los directos por la puerta grande.

Los conciertos, de dos horas de duración, han sido generosos en cuanto al repertorio, alcanzando las 24 canciones en cada velada. Un 'setlist' en el que el intérprete zaragozano ha tratado de equilibrar todas sus etapas: desde la más reciente, la del disco 'Greta Garbo', hasta el resto de sus producciones en solitario.

Pero sin duda, algunos de los momentos más esperados por sus fans son aquellos en los que revisita canciones de Héroes del Silencio. En esta gira, tampoco les ha decepcionado en este capítulo, recuperando con mesura algunos clásicos.

La gran sorpresa saltó el 5 de diciembre, en el concierto que abría el 'tour', en el Movistar Arena de Buenos Aires. En el tramo final del 'show', tras haber hecho un guiño a Mauricio Aznar con 'Apuesta por el rock'n'roll', y haber ejecutado 'Porque las cosas cambian' y 'De todo el mundo', Bunbury y Los Santos Inocentes dejaron sin respiración a los más de 15.000 asistentes cuando arrancaron la versión más inesperada de Héroes, 'Entre dos tierras'. Un 'hit' icónico de la banda zaragozana que Bunbury nunca había abordado en su trayectoria en solitario. Las caras de estupefacción de los espectadores fueron unánimes.

Mónika Bendecida, una fan aragonesa que viajó expresamente al recital, comparte cómo fue ese instante: "El momento sublime e inesperado, que todo el estadio se quedó desubicado hasta que rompió en euforia, fue cuando interpretó 'Entre dos tierras'. Es la última versión de Héroes que todo el mundo esperaba. Es un tema muy Héroes que desde la gira de 2007 no se había vuelto a escuchar. Me quedé con la boca abierta. Tenía delante a Erin Memento y a Jordi Mena (el guitarrista) y se me han quedado mirando porque era un sorpresón. Había hablado con ambos y evidentemente no me lo contaron. No lo puedo explicar con palabras. No me gusta escuchar canciones de Héroes en los conciertos de Enrique, pero esto ha sido otra historia".

'Entre dos tierras' ha permanecido en el repertorio en los otros cuatro 'shows' americanos. Lo mismo que 'Maldito duende', otro himno de Héroes que le ha acompañado en cada una de las cinco noches.

Los espectadores de la Casa de la Cultura de Quito disfrutaron de otra sorpresa. En los bises de su actuación el 14 de diciembre, Bunbury incluyó otra joya de Héroes. Se trata de 'La chispa adecuada', una canción que hacía cinco años que no interpretaba en directo.