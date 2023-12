Una zaragozana en Buenos Aires: "Todavía sigo extasiada por el concierto de Bunbury"

Entre los 15.000 espectadores que abarrotaron el Movistar Arena de Buenos Aires para asistir al retorno de Enrique Bunbury a los escenarios, se hallaba en primera fila una zaragozana que viajó de propio a Argentina para presenciar in situ el acontecimiento. Se trata de Monika Bendecida, una acérrima fan de Héroes del Silencio y de la carrera del cantante en solitario.

Unas horas después del recital, su corazón sigue latiendo con una fuerza inusitada fruto de las emociones tan potentes vividas. "Todavía sigo extasiada por lo vivido. Y he comprobado que el público argentino es tal cual vemos en los vídeos, unos locos sin piedad. El ambiente me ha recordado a las primeras filas de la época del Huevo en Zaragoza en 1994", sintetiza en plena madrugada argentina con dificultades para dormir por todos los sentimientos que todavía está procesando.

Monika, que trabaja desde hace 24 años en la Federación Aragonesa de Pesca, donde realiza labores administrativas, transmite su crónica de urgencia desde el terreno: "La banda ha estado en completa comunión, con Erin Memento dejando el listón de la juventud aragonesa muy muy muy alto, tanto abriendo el concierto como en el propio show".

Y rescata su instante favorito de un día que nunca olvidará: "El momento sublime e inesperado, que todo el estadio se ha quedado desubicado hasta que ha roto en euforia, ha sido cuando ha interpretado 'Entre dos tierras'. Es la última versión de Héroes que todo el mundo esperaba. Es un tema muy Héroes que desde la gira de 2007 no se había vuelto a escuchar. Me he quedado con la boca abierta. Tenía delante a Erin y a Jordi Mena (el guitarrista) y se me han quedado mirando porque era un sorpresón. Había hablado con ambos y evidentemente no me lo contaron. No lo puedo explicar con palabras. No me gusta escuchar canciones de Héroes en los conciertos de Enrique, pero esto ha sido otra historia".

Finalmente, esta experta en la materia bunburiana, ofrece su conclusión: "El comienzo, cuando ha salido Enrique, también ha sido muy emocionante. A él también se le ha visto muy emocionado. Ha sido una prueba de fuego para todos. Pero es un animal de escenario, mal que le pese a mucha gente".