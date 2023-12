Bunbury anuncia que comienza "una nueva etapa" en su carrera

Enrique Bunbury se halla 'en capilla' ante su regreso a los escenarios que se producirá este martes en Buenos Aires. En espera del concierto, el cantante zaragozano ha compartido con sus seguidores unas interesantes palabras a través de la carta semanal que les dirige desde hace unos meses. Una comunicación, que según relata, va a paralizar durante al menos una temporada.

"Creo, sinceramente, que ha llegado el momento de comenzar una nueva etapa. Primero con los 'shows', pero también un curso creativo en el que precisaré de mis cinco sentidos, para escribir, componer y lo que venga y me depare la vida", asevera.

Han sito en total 40 las cartas -y nueve meses- que el líder de Héroes del Silencio ha enviado a sus fans. Una iniciativa que surgió cuando las actuaciones en directo parecían una quimera por sus problemas de salud. "Hay muchas ganas de volver a reencontrase con los escenarios y con todos vosotros. Hace un año y medio todo parecía derrumbarse. La comunión e intercambio que nos otorgaban las giras, encontraron una grieta por la que se colaba la luz a través de este encuentro semanal, acercándonos más aún, si cabe. Quizás de otra manera distinta a la que las canciones, el volumen y la ceremonia de la música en vivo nos permitía", indica.

Y prosigue: "He aprendido mucho en todo este tiempo de vosotros y de mí mismo. Esta correspondencia me ha ayudado, creo, a comunicarme mejor. Intentar explicar algunos temas espinosos, no ha sido fácil, y estoy seguro de que todavía podría matizar y concretar puntos, así como encontrar palabras más adecuadas y precisas".

Finalmente, el zaragozano se confiesa ante sus seguidores con el corazón en la mano: "No desestimo volver a establecer esta misma comunicación o dar con algo parecido e interesante en otro momento, más adelante, sea en meses o años. El silencio es necesario para la creación. No puedo estar escuchando las voces de los que quieren una cosa y los que quieren otra. Los que hubieran preferido que un momento determinado ocurriera de tal manera. Necesito escucharme a mí mismo y seguir las señales e intuiciones que marquen y guíen los pasos señalando el camino. Estoy muy agradecido por todo lo que me habéis enseñado y guardaré esta correspondencia como un tesoro de un momento vital que me llevó de lo imposible a un horizonte infinito".