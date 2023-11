Bunbury revela sus cinco salvavidas musicales

El gusto de Enrique Bunbury por la obra de ciertos popes de la música es conocido entre sus seguidores. El aragonés se halla en la categoría de ‘enfermo’ de la música, con una avidez absoluta de conocimiento que le lleva incluso a publicar varias veces al año las listas de la música nueva que más le ha impactado recientemente.

Además, no faltan guiños a artistas aragoneses: el altavoz de Bunbury con sus millones de seguidores hace que la curiosidad por indagar en sus sugerencias beneficie a estos artistas señalados por las preferencias del vocalista de Héroes.

Los precedentes

No obstante, Bunbury reconocer que hay ciertos nombres del pasado musical que le inspiraron en sus inicios, y a los que vuelve cuando el cuerpo se lo pide, incluso de manera habitual. Así lo confesaba en ‘Mariskal Rock’, con un repóquer de referentes anglosajones muy claro: Bob Dylan, David Bowie, The Beatles, Nick Cave y Tom Waits.

Bunbury no olvida sus queridos autores de América Latina, a los que tanto evoca y aplaude, pero en esta ocasión se ha querido centrar en los que emplean el idioma de Shakespeare con una saludable variedad de acentos. De Tom Waits, en concreto, reconoce una influencia directa en el aire de varios de sus propios discos.

En anteriores ocasiones y hablando de composiciones en castellano, Bunbury no ha escondido su devoción por compañeros de singladura como El Columpio Asesino, Diego Vasallo, The New Raemon, Draco Rosa (con quien cantó a dúo en su disco ‘desenchufado’ para MTV) o Natalia Lafourcade.

Los directos

Bunbury retoma su contacto con los escenarios este martes 5 de diciembre en Buenos Aires, después de año y medio de parón. Antes de que concluya el año pasará por Santiago de Chile (8), Lima (Perú, 11),Quito (Ecuador, 14) y Bogotá (Colombia, 16). El año próximo se pasará en junio por Ciudad de México ( 8), Guadalajara (México, el 12), el Forum de Los Ángeles (EE.UU. 15), el Madison Square Garden de Nueva York (EE.UU., 18) y el Wizink Center de Madrid (29). Por último, y de momento, dará un concierto el 6 de julio en el estadio de La Romareda de Zaragoza.