Bunbury: "Ciertamente, no me gusta seguir modas o estilos vigentes como norma"

A apenas un par de semanas de su primer concierto en más de año y medio, Enrique Bunbury vela armas en Los Ángeles para cinco fechas de directos en América del Sur entre el 5 (Buenos Aires, Argentina) y el 16 de diciembre (Bogotá, Colombia), con paradas el 8 en Santiago de Chile, el 11 en Lima (Perú) y el 14 en Quito (Ecuador), con Los Santos Inocentes como banda en directo y el anunciado refuerzo de Erin Memento en teclados, guitarras y coros. Mientras tanto, Bunbury volvió a remitir a sus seguidores más acérrimos este domingo las reflexiones volcadas en su ‘Carta’ semanal.

Una de las preguntas que más interés despertó fue la discografía básica de Héroes y su carrera individual que permita entender la evolución personal de Bunbury como artista. “Dentro de que no soy ni remotamente el más adecuado para proponeros un acercamiento adecuado a mi discografía, intentaré responderos como creo que lo haría si un australiano que no supiera de mi existencia y le tuviera que orientar entre las aguas turbulentas de la música que grabé, solo o en compañía de otros, en los últimos treinta y algo años”.

El zaragozano se mojó al elegir cinco discos concretos. “Mi recomendación sería escuchar, no necesariamente en este orden: ‘Senderos de traición’, ‘Flamingos’, ‘Las Consecuencias’, ‘Expectativas’ y ‘Greta Garbo’. Ojalá os sirva de orientación y algo de lo que escuchéis os interese y emocione”.

Un fan cordobés, Rafa, preguntó al músico su escasa afición a adaptar su estilo a las modas imperantes, y señaló dos posibles excepciones a esa regla: ‘Avalancha’ y ‘Posible’. A esa cuestión, Bunbury respondió que “ciertamente no me gusta seguir modas o estilos vigentes, como norma; pero eso no quita para que la música que escucho sea del pasado o de la actualidad, salpique mi discografía. Así, añadiría entre los discos que citas, ‘El mar no cesa’ y "Radical sonora" como álbumes anclados al presente de su época.