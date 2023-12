Canciones rápidas, mucho influjo latino y algo de reivindicación para Benidorm Fest 2024

RTVE ha presentado este jueves los 16 temas que competirán en la tercera edición de Benidorm Fest, la que dará plaza a uno de ellos para representar a España en Eurovisión 2024, una selección nuevamente muy variada en estilos, entre merengue, pop de sintetizadores, revival pop punk y mucho urbano latino.

Con alguna propuesta más minimalista que da protagonismo a la voz y mayoría de cortes acelerados y más construidos en el apartado musical, este año hay grandes letristas y productores detrás de algunas de ellas que nunca habían participado en el concurso, según han advertido desde el ente público en la rueda de prensa celebrada en los estudios de Prado del Rey, en Madrid.

"Lo estamos viviendo muy intensamente y con mucha ilusión porque lo hemos hecho con todo el cariño y la energía puesta en Benidorm Fest", ha declarado desde México la banda señera del 'indie' nacional Miss Caffeina, que por fin han decidido sumarse a esta iniciativa y que barajaron varias opciones hasta decantarse por su 'Bla Bla Bla' bajo la coproducción de Steffano Maccarrone.

María Peláe también ha dado el paso con 'Remitente', una carta muy reivindicativa "sobre los errores de la historia que nos han hecho mucho sufrir" y que la incardina interpretativamente en el territorio de María Jiménez. "Ya que iba, quería tener algo importante que decir", ha justificado sobre su elección, un corte que ya estaba en su último álbum frente a propuestas más bailables de su repertorio.

Más nombres muy activos en la industria musical: por un lado, el dúo Marlena y su 'Amor de verano', que no estaba pensada para Benidorm Fest, mientras que Yoly Saa plantea su romántica 'No se me olvida', "el mejor tema" que ha compuesto nunca. "Y es la única manera de presentarse a esto", ha dicho la joven cantautora también en una conexión desde México.

Mantra, el grupo que emprendió Carlos Marco tras sus años en Auryn, postula una de las más poperas, 'Me vas a ver', vívido corte a tres voces previsto inicialmente para su propio disco, mientras que Nebulossa se presenta con 'Zorra', entre Fangoria y Rigoberta Bandini, con un aspirante a himno feminista para las discotecas que probablemente será uno de los más viralizados.

'Sé quién soy' de Angy Fernández, otro de los rostros más conocidos de esta edición, se mueve en el pop con querencia rock para hablar de cómo se ha sentido en la profesión musical tras haberse sentido "perdida y vencer sus miedos" para presentarse a Benidorm Fest.

Igualmente televisivo, Jorge González vuelve a probar suerte en su asalto a Eurovisión tras dos intentos previos "en el momento perfecto mental y físico" para ello con 'Caliente', que remite a los temas más sensuales y "uptempo" de Ricky Martin.

El dúo Lérica ha fidelizado a un buen número de oyentes mensuales en Spotify con su música preñada igualmente de aires del otro lado del Atlántico. En 'Astronauta', su candidato, los combinan con sonidos electrónicos de la música 'dance' y con pop.

Es el género asimismo de 'Beso en la mañana' de Dellacruz, un corte que empezó a componer en abril en otro estilo "completamente diferente", al que terminaron añadiendo un 'drop' que la hace más singular.

Aunque de base latina, una de las propuestas más diferentes es la delicada 'Dos extraños (cuarteto de cuerda)' del canario St Pedro, que une el folclor de su tierra con el merengue, en la onda de su paisana Valeria Castro y con una voz muy 'soul'. "Vino de un sitio muy honesto cuando volví a mi tierra y estaba reencontrándome", ha explicado.

De esa órbita se salen Noan con 'Te echo de', revitalización del pop punk de los primeros 2000, así como Sofía Coll con su "petardada" bailable 'Here to stay' coescrita por Nacho Canut y Juan Sueiro, o Quique Niza, que lleva la balada catártica 'Prisionero', y Roger Padrós con 'El temps', otra balada pero en catalán y más intimista, con el piano como base para hablar de amores que perduran pese a las heridas de los años.

Los temas, que ya pueden escucharse a través de la web de RTVE y a partir de esta noche en las diferentes plataformas de 'streaming', pujarán en las dos semifinales de los días 30 de enero y 1 de febrero por una de las ocho plazas en la final del 3 de febrero.