Ya hay nuevas fechas para la edición 2024 del Vive Latino en Zaragoza

La tercera edición del Vive Latino España, que volverá a tener Zaragoza como sede en 2024, ha anunciado sus fechas oficiales este jueves 14 de diciembre. Será nuevamente el primer fin de semana del mes de septiembre; en esta ocasión, las fechas son el viernes 6 y el sábado 7. Así lo ha anunciado la Consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández.

La programación de esta nueva edición aún no ha trascendido, aunque no se hará esperar y, según confirmó la propia consejera, todo apunta a la semana próxima (el martes 19, concretamente) para un anuncio oficial de los artistas presentes en el cartel, así como de los precios de venta de entradas y abonos. El festival mantiene de momento la voluntad de no repetir nombres con respecto a las dos primeras ediciones, tanto en el apartado local como en el nacional e internacional.

La edición mexicana del próximo año, prevista para el 16 y 17 de marzo en el Foro Sol del DF (situado dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez), ya tiene entradas en preventa en la página azteca de Ticketmaster. Algunos de los artistas previstos allá pasaron por las dos ediciones de Zaragoza, caso de Babasónicos, Jorge Drexler, Panteón Rococó o Silvana Estrada. En el DF sí se abrió hace tiempo el paso a bandas anglosajonas: de hecho, en 2024 se ha anunciado a James, Scorpions o Paramore, entre otros.

Redoble de la apuesta

Fernández ha explicado este jueves que “se refuerza el compromiso político por hacer de Zaragoza un referente cultural, además de proseguir con la revitalización de la antigua zona de la Expo". El anuncio es un hecho compartido entre la DGA y el Ayuntamiento zaragozano. "Ha sido un gran éxito -proseguía Fernández- en las dos ediciones anteriores, y estamos convencidos de que esta tercera también lo será”.

La consejera apuntó igualmente que se ha aprobado un segundo convenio para que “los días 21, 22 y 23 de junio se celebren conciertos delante del Palacio de Congresos de la Expo. La idea es ampliar el tipo de público: es un formato diferente, con un espacio más reducido”. Ya ha trascendido el protagonista del previsto para el día 22: será el asturiano Melendi.