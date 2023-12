El bombardeo del Pilar durante la Guerra Civil, ¿fue un autosabotaje republicano?

El médico catalán Anton Pujol (Amposta, 1952) presenta esta tarde en el palacio de Sástago de Zaragoza (18.30) su libro ‘El bombardeo del templo del Pilar’ (Zaragoza, 3 de agosto de 1936). El mito al descubierto’ que acaba de publicar la editorial Comuniter. En el acto le acompañarán el editor, Manuel Baile, y Pedro Luis Clavería.

El bombardeo del templo es objeto de controversia desde hace casi 90 años. Anton Pujol tercia en ella con un libro en el que no cuestiona datos básicos: hubo bombardeo republicano en esa fecha, las bombas impactaron sin explosionar y la prensa republicana celebró el hecho. Pero aporta información llamativa. La versión que hasta ahora contaba con mayor respaldo afirmaba que el bombardeo fue obra de un piloto llamado Manuel Gayoso a los mandos de un Fokker. Anton Pujol defiende que lo perpetró otro piloto en otro tipo de avión.

"Mi padre, Tomàs Pujol, era médico del aeródromo del Prat de Llobregat, de donde partió el avión desde el que se bombardeó el Pilar –relata–. Siempre aseguró que no fue una misión planificada, sino más bien un arranque de genio de un piloto que quería dar un ‘susto’ a los zaragozanos. Si no explotaron las bombas se debe a que él acordó con un mecánico del aeródromo, Joaquim Sangenís, que las manipulara. Sabía cómo hacerlo sin que lo advirtieran los pilotos. En 2015 una sobrina me animó a escribir un artículo divulgativo sobre este episodio pero, conforme avanzaba en la investigación, vi que había muchos datos nuevos y que el suceso no era uno más en la Guerra Civil, sino que tuvo trascendencia. Y así nació el libro".

Contradice el autor así el testimonio de Juan José Maluquer, ingeniero que prestó servicios en el mismo aeródromo y que posteriormente se integraría en la famosa escuadrilla Alas Rojas. Maluquer publicó en 1978 un libro, ‘La aviación republicana en los primeros meses de la Guerra Civil’, en el que dedicó tres páginas al bombardeo del Pilar. En ellas cuenta que hubo un intento fallido el día anterior, malogrado por un fallo técnico, a cargo de Manuel Gayoso. Otras teorías han adjudicado también el hecho a pilotos como el fuendetodino Antonio Salueña o José Fernández Gutiérrez. El testimonio de Maluquer es importante por ser testigo directo. Pujol lo cuestiona.

"Mi padre no llegó a revelarme la identidad del piloto que esa noche dijo en el aeródromo del Prat que iba a “dar un susto a los maños”. Ese fin de semana, además, fue caótico en Cataluña. Hubo una crisis de gobierno en la Generalitat y muchos datos que nos han llegado son confusos. Maluquer, por ejemplo, no estoy seguro de que estuviera realmente en El Prat, porque en esas mismas fechas lo trasladaron a Sariñena para que pusiera en marcha el aeródromo. Se montó ese mismo fin de semana". El autor del libro destaca que "el principal argumento a favor de la autoría de Gayoso es que era el único del aeródromo capaz de volar de noche. Pero había muchos pilotos que lo hacían; de hecho, el ejército, para promocionarlos, les sometía a una prueba llamada 'vuelo sin visibilidad exterior', que se realizaba dos horas tras la puesta del sol o dos horas antes de amanecer".

Para el autor, ningún otro piloto, excepto Gayoso, pudo perpetrar el bombardeo. Y ningún otro avión, salvo un Breguet XIX, un bombardero ligero, pudo realizarlo. No un Fokker, pesado y diseñado para uso civil. El tercer eje del libro es el fallo de las bombas, que considera que no explotaron porque Villaceballos voló muy bajo pero, sobre todo, porque las espoletas habían sido manipuladas, como le contó su padre. Anton Pujol no cree en el sabotaje. "No lo fue –concluye–. No se incumplió ninguna orden militar ni se fusiló a nadie por la acción. Fue un acto de sentido común realizado por dos hombres sensatos".