Humor fino, música de calidad y homenajes entrañables en la tercera Gala HERALDO

Dice el refrán que bien está lo que bien acaba, y el imaginario calé no quiere hijos con buenos principios. La tercera edición de la Gala HERALDO se encargó de llevar anoche la contraria a tales máximas, que desprecian además el relleno de la napolitana, el meollo, todo el nutriente que está entre el inicio y el final. Con 1.500 personas en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza (lleno técnico) se disfrutó a rabiar con el humor, la selección de efemérides recogidas por un medio de comunicación con 128 años de historia, los magníficos números musicales y, redondeando la velada, el lema que la presidió:‘Aragón, en todo lo alto’.

Rafa Maza fue el conductor de la gala. El actor, guionista y malabarista oscense, afincado en Madrid, es un dignísimo representante del humor surrealista en el contexto nacional. Tiene algo de absurdo, de gamberro de la corte, bastante chaplinesco y algo ‘montypythoniano’, todo en las proporciones justas. Como suele hacer, interactuó con el público y consigo mismo, ya que son muchos los personajes que conviven con Maza dentro de su cabeza: Fabiolo el pijo –que le ha dado la fama–, Mombasa, Vespasiano... Siguiendo su credo escénico, no dejó títere con cabeza, especialmente entre las autoridades de la primera fila (incluido un tal emperador Azconius Máximus), aunque sin hacer sangre.

Entre Cristinas anda el juego

Las primeras notas de la noche no fueron en absoluto disonantes:al contrario, sonaron perfectas gracias a Cristina Suey (violonchelo) y Cristina Pérez (violín), que se marcaron un ‘medley’ de Queen apoyadas por batería (el omnipresente José Luis Fletes) bajo y teclado. Sonaron ‘Don’t stop me now’, ‘Another one bites the dust’ o la siempre enérgica ‘Bohemian rhapsody’, entre otras piezas.

La gala, según explicó Maza, estaba estructurada sobre el brillo aragonés en tres áreas temáticas:el deporte, la música y el cine. En pleno ejercicio andaba el presentador (Fabiolo, por cierto, juega al tenis y hace diabluras con varias raquetas en el aire) cuando apareció entre vítores Leo Harlem. Haría tres intervenciones en solitario:la primera del humorista pucelano se centró en sus intentos infructuosos de hacer deporte, desde el pádel (confesó usar las fundas de las raquetas para llevar Jamón de Teruel) a las aventuras en la montaña, paintball, pilates o yoga.

Si la gala había comenzado brechtiana con Rafa Maza, seguía castiza con Harlem y enseguida se pondría ‘oregonesa’ con Marisol Aznar, que encarnó a la eterna suplente del Casademont Zaragoza, entidad aplaudida en colectivo por su triunfo en la Copa de la Reina la pasada primavera. Aznar estuvo sembrada, como acostumbra, jugando con el cliché del eterno perdedor en clave deportista.

En el segmento deportivo se aplaudió a Salma Paralluelo (ausente por sus obligaciones profesionales), campeona del mundo de fútbol con la selección y elegida mejor jugadora joven del planeta a sus 19 años. También se agasajó en persona a tres excelentes deportistas las gemelas Mapi y Majo Sánchez Alayeto, líderes mundiales en pádel, y el jacetano Carlos Pauner, único aragonés que ha coronado los 14 ochomiles de la Tierra.

La Gala Heraldo 2023, 'Aragón en lo más alto', ha vuelto a ser una gala de humor, música y entrevista para los suscriptores.

Música y maestros

Comenzó el segmento dedicado a la música con repaso a grandes nombres de la tierra, seguido de un recital de Maza con la escena multipersonaje de su último espectáculo, ‘El genoma del pavo’. Las Cristinas se lucieron a continuación con otro popurrí de temas célebres (voces incluidas, también en el segmento Queen) pespunteado con trazas de ADN aragonés: ‘El extranjero’ de Bunbury, ‘Cantando’ de Violadores del Verso, ‘Veneno en la piel’ y ‘Escuela de calor’ de Radio Futura con Santiago Auserón al frente, ‘Cómo hablar’ y ‘Revolución’ de Amaral’ y ‘Entre dos tierras’, de Héroes.

Harlem se zambulló en el renglón de cine con un segundo monólogo en el que recordó con elogios varios que Aragón es tierra de cine, eslogan del pabellón aragonés en Fitur 2001. Asomaron en su discurso Buñuel, Paula Ortiz, Lamata (con guiños y abrazos virtuales a Segura y Flo de su amigo Leo), Pilar Palomero, Gaizka Urresti (que estaba en la Mozart) y Javier Macipe, que mandó un vídeo desde el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde ayer se proyectaba su filme ‘La estrella azul’; se exhibió en primicia el trailer de la película, que tiene previsto para el próximo 23 de febrero su estreno comercial.

Mauricio, Woody y ‘Titanic’

El tiempo dedicado al cine en la gala continuó con las Cristinas haciendo una versión deliciosa de Apuesta por el rock&roll’ (de Sopeña y Mauricio Aznar); siguió una entrevista bufa a Woody Allen por videochat, con la voz doblada del mago neoyorquino anunciando un presunto rodaje de su próxima película en Ayerbe, donde acababa de adquirir una borda. Luego llegaron los trasuntos élficos de Marisol Aznar y Jorge Asín, quienes situaron ‘El señor de los anillos’ al lado del pantano de la Sotonera; acto seguido, los dos ‘oregoneses’ imitaron a Di Caprio y Winslet en ‘Titanic’, pero por el Ebro.

Aznar y Asín saldrían otra vez, ahora como Lois Lane y Supermán, y nuevamente puestos en contexto zaragozano. El borjano se permitió incluso bromear con la S del traje de superhéroe, diciendo que pertenecía a Saphir, firma patrocinadora de la gala.

A ciencia cierta

Leo Harlem centró su tercera intervención en la ciencia, recordando que el inventor de la epidural, Fidel Pagés, nació en Huesca, al igual que Servet (de Sijena) y tantos otros científicos de gran calibre. No faltó aquí la famosa alusión que suele hacer al frío y el cierzo zaragozanos, ni las curiosidades experimentadas (también corregidas y aumentadas:es una locomotora hilando metáforas) en sus viajes por el mundo.

Con motivo de la Gala Heraldo 2023, Mikel Iturbe, director de HERALDO, entrevista al presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón. Tertulia a la que se suma, el humorista, Rafa Maza.

Como el año pasado, el director de HERALDO y el presidente del Gobierno aragonés se sentaron frente a frente para una entrevista sobre el escenario. Mikel Iturbe retó con su cuestionario al lado más dicharachero del nuevo incumbente de la presidencia aragonesa, Jorge Azcón, quien desveló algunas interioridades de la sede de la DGA en Pignatelli. Iturbe tuvo el apoyo del propio Rafa Maza, quien regaló al mandatario una raqueta de pádel y al periodista, una de tenis.

El remate de la fiesta llegó con Disney y el coro juvenil de Amici Musicae en un auténtico derroche de facultades: comenzaron imitando la lluvia y haciendo el ‘Circle of life’ de ‘El rey león’, para seguir con ‘El libro de la selva’, ‘La sirenita’, ‘La bella y la bestia’ y ‘Aladdin’ al cierre. Lo dicho: aperitivo de caché y guindas al marrasquino con el telón. ¿Alguien da más?