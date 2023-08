Jorge Asín: "El verano me sugiere irme a pasarlo en climas más frescos, como el Polo Norte o Urano"

¿Qué significa para usted esta época del año?

Significa ducharme tres veces al día porque sudo como un pollo envuelto en papel celofán. Tal como están subiendo las temperaturas, el verano me sugiere irme a partir de ahora a pasarlo en climas más frescos, como el Polo Norte o Urano. No sé si se puede leer entre líneas que no me va mucho el calor.

¿Cómo lo vivía en su infancia y adolescencia?

Suponía libertad y diversión. Descanso no, porque durante el curso escolar me cansaba poco. No era buen estudiante. Bueno, era mal estudiante. Está bien, no era estudiante.

¿Y en la edad adulta?

Generalmente, se distribuye la cosa entre descanso y bolos, rodajes o escritura de nuevas dramaturgias para estrenar en otoño.

¿Este año ha tenido tiempo para irse de vacaciones?

Sí, mi pareja y yo hemos podido coincidir una semana para irnos juntos a Boltaña. Una maravilla.

¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

El que hicimos a México para rodar la película ‘Yucatán’, de Daniel Monzón. Los días que tenía libre los aprovechaba para visitar la zona. En realidad, no fue en verano, fue en mayo, pero teniendo en cuenta que aquel año no tuve descanso, para mí fueron unas vacaciones de verano en toda regla. Me lo pasé en grande.

Es difícil escoger solo uno, pero, ¿cuál es su rincón favorito de Aragón para desconectar?

Siento predilección por el Pirineo, pero hay otro sitios en los que he estado por motivos de trabajo, que tengo muchas ganas de visitar en vacaciones y pasar en ellos unos días, como el Matarraña o la sierra de Guara.

¿Qué destino tiene pendiente de visitar?

No es un lugar muy lejano. En el 2020 queríamos visitar Portugal, pero a la semana de consultar en una agencia de viajes estalló la pandemia. Este año queríamos retomarlo, pero me surgieron una serie de rodajes y no hemos podido. A ver si el año que viene podemos ir.

¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a su profesión?

Siempre recordaré el verano de 2014, cuando rodé ‘Bendita calamidad’, de Gaizka Urresti, basada en la novela homónima de Miguel Mena. Aquella peli fue una anécdota estival toda ella y no solo me abrió las puertas al cine a nivel nacional, sino que gracias a ella conocí a gente estupenda con la que todavía guardo una gran amistad.

¿Qué tipo de lecturas realiza estos días?

Muy variada, como durante el resto del año. La trilogía de Paul Sussman con su detective egipcio Yusuf Jalifa; ‘Blitz’, de David Trueba; ‘Puente de Hierro’, de Miguel Mena, y ahora estoy terminando un ensayo del periodista del ‘New Yorker’ Patrick Radden Keefe titulado ‘Maleantes’.

¿Qué planes cumple de los que se propone en estas fechas: descansar, desconectar, crear..?

Desconectar es necesario, pero si surge algún trabajo lo suelo coger. En este oficio no se puede renunciar a eso a la ligera.

¿Qué película, canción y/o concierto evocan un verano inolvidable para usted?

Para mí la canción más veraniega es sin duda ‘15 de agosto’, de Ixo Rai. Como concierto veraniego recuerdo uno en Córdoba de Joan Manuel Serrat. Fue muy emocionante. Y como peli, ‘Oppenheimer’ (Christopher Nolan). La temática no es muy veraniega, pero oye, se ha estrenado este verano. Y habla de la bomba atómica, que más calor que da eso… No, ahora en serio, me quedo sin duda con ‘Grease’.