¿Qué es un 'biocuento'?

Ni un libro ilustrado, ni un álbum, ni un cómic. Lo que Caballeros de Exea lleva publicando desde hace cinco años son 'librocuentos', Libros de un centenar de páginas, en tapa dura, en los que textos e ilustraciones de dan la mano. Lo que se encuentra el lector al abrirlos suele ser una página de texto encarada con una ilustración a toda plana. Ahora bien, ¿de dónde viene el término 'biocuento'?

"Lo acuñó el historiador Agustín Ubieto, que nos ha asesorado en varios volúmenes de la serie -asegura Sergio Miguel Longás, responsable del grupo de recreación histórica Caballeros de Exea, que acaba de publicar un librocuento, dedicado a Sancho Ramírez-. En 2018 publicamos el primero de la serie, dedicado a Alfonso I el Batallador, y cuando lo vio Ubieto dijo: 'Esto es un biocuento'. Un cuento biográfico. No nos molesta que lo llamen libro ilustrado; sí que digan que es un cómic, porque no lo es: no hay viñetas ni tiene la estructura de un cómic".

Tras el de Alfonso I, Caballeros de Exea publicó biocuentos de Ramiro II, Pedro I, Petronila y, ahora, Sancho Ramírez; algunos de ellos tienen versiones en dos idiomas y otros en tres. Así, Petronila es Peronella en catalán y Peironela en aragonés.

Aunque el término ha prosperado,"no conocemos en España a nadie que haga lo mismo con otros reyes, abordándolos desde el momento en que nacen hasta el día en que mueren -añade Sergio Miguel Longás-. Pero sí se han hecho trabajos parecidos dedicados a otras figuras históricas, como Miguel Servet, por ejemplo".

Al trabajar en un biocuento, lo primero es definir claramente el texto. Luego se miran los lugares históricos que recorrr el personaje (en el caso del dedicado ahora a Sancho Ramírez, Jaca, Siresa, San Juan de la Peña, Biel....) y se va trabajando en las distintas escenas, sin perder de vista el detalle histórico.

"Hay rigor en lo que contamos. Y allí donde no tenemos datos, tiramos de la verosimilitud. Por ejemplo, no podemos ubicar al rey Ramiro en el nacimiento de la infanta Dulce en 1158 porque había fallecido antes. Eso no lo hacemos. Pero, en la escena que representa la muerte de Sancho Ramírez, por ejemplo, sí que ubicamos a sus hijos Pedro y Alfonso, porque hubiera sido posible que le acompañaran cuando le alcanzó una flecha frente a la muralla de Huesca". El próximo biocuento de Caballeros de Exea estará dedicado a Ramiro I.